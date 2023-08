Lutte contre les incendies : Le coup de main des scouts de Bastia aux pompiers de Haute-Corse

Inspirée par un dispositif similaire opérant en région PACA depuis les années 1980 et ayant fait ses preuves auprès des Marins-Pompiers de Marseille, cette action a été initiée par les compagnons de Bastia, un groupe de cinq jeunes filles âgées de 16 à 20 ans : Camille-Lucia, Anne-Lys, Chiara, Chjara Stella et Marion. « Notre projet consistait à établir une base DFCI, Défense des Forêts Contre les Incendies », explique Camille-Lucia. « Pour cette opération, nous étions accompagnées de huit pionniers et caravelle de Bastia, ainsi que de trois chefs : Laetizia, Jean-Paul et Vannina. Nous avons suivi une formation au PSC1 dispensée par François Ambrosini et Charles Luciani, reçu une formation d'un garde de l'ONF, et découvert en détail les différents véhicules des pompiers. »



Après cette première phase, les jeunes se sont lancés en autonomie dans une journée de surveillance au col de Vergio, avec une sensibilisation à la maison forestière de Popaghja et une visite à la bergerie de Radule. « Ce fut une expérience incroyablement enrichissante », souligne Nicolas, l'un des participants. « Les pompiers nous ont accueillis chaleureusement et nous avons énormément appris au cours de la semaine. »



Cette collaboration n'est pas un simple projet éphémère, car tant du côté des pompiers que des scouts, l'intention est de continuer cette aventure. « Maintenant que nous avons établi des liens avec les pompiers, notre objectif est de renforcer ce partenariat et de le développer. Notre projet pour l'été prochain est d'établir une base de surveillance des feux de forêts gérée par les scouts », déclare Chiara, membre de l'équipe compagnons.



L'équipe tient à exprimer sa gratitude envers les pompiers de Calacuccia, en particulier Charles Luciani, chef de centre, le SIS 2B, ainsi que les maires de Corscia et Calacuccia, et enfin le Père Léon-Pape qui les a accueillis au sein du couvent. « Nous sommes impatients de poursuivre notre projet ! », conclut Camille-Lucia, membre des compagnons.



La devise du scoutisme, « Toujours prêt », demeure pleinement en vigueur, pour le plus grand bénéfice de tous.