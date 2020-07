Lutte contre les feux de forêt : Un appel pour mettre l’éleveur au cœur du dispositif de protection

Le courage de brûler

Que faire et comment le faire ? L’idée est de revenir à une pratique ancestrale et oubliée : « Le feu, en lui-même, peut être un ami et pas seulement un ennemi. On peut envisager de nettoyer la Corse par des brûlages intelligents et bien placés servant de pare-feu ». Mais cette pratique fait peur. Elle engendre, reconnaît Jacky Padovani « une crainte viscérale de tous les Corses ». Mais, pour lui, il n’y a plus d’alternative : « De toute façon, on ne pourra pas entretenir la Corse avec des pelles mécaniques. Donc, il faut, de manière intelligente, brûler un certain nombre d’hectares par an, mais pas en avril ou en octobre. C’est maintenant qu’il faut avoir le courage de brûler, quand il ne fait pas trop chaud, qu’il n’y a pas de vent… ». Les objections ne manquent pas : le feu brûle des plantes endémiques, la fumée pollue… « Oui, bien sûr ! », réplique-t-il, mais « quand 20 000 hectares brûlent sans contrôle, c’est encore plus polluant et ça risque de tuer des gens ! ». Opposant les conseilleurs « des urbains », à ceux qui affrontent les feux « des ruraux », il estime que, dans l’état actuel des choses, « il faut trouver ensemble la solution la moins pire et je ne vois pas qui d’autres que les éleveurs et les agriculteurs peuvent entretenir la Corse ! Et le plus vite sera le mieux ! La Corse était un grand maquis, elle devient un maquis énorme et elle va vers une catastrophe. Les autorités – le Préfet, la région, les maires, les élus – devraient se saisir très rapidement de ce problème parce que ce n’est certainement pas en mettant un avion ou un hélicoptère en plus qu’on le règlera ! ».



Un brûlage intelligent

Un avis totalement partagé par Louis-Antoine Coque qui confirme : « Nous voulons qu’il y ait un changement d’état d’esprit : si le travail est fait en collaboration avec les Chambres d’agriculture, les agriculteurs, les Communautés de communes, il peut limiter les incendies. Les premiers écobuages ont été réalisés en 1976 au niveau national, mais on peut aller plus loin. Aujourd’hui, on fait du brûlage dirigé avec des équipes conséquentes ». Une pratique mise en œuvre sur le domaine de Pinia pour protéger, notamment, la forêt qui s’étend sur 400 hectares. « Nous avons brûlé tous les rémanents et l’humus qui peuvent s’enflammer avec un simple éclair et provoquer des incendies. Nous avons brûlé l’essentiel, environ 80 hectares, pour éviter la propagation du feu. Ici, les vents dominants sont des vents d’Ouest. En 1993, le feu est parti de la Route nationale et est descendu jusqu’à la mer. On a réussi à l’arrêter de justesse. Nous avons, aussi, tracé des layons, des passages qui permettent aux véhicules d’intervention, qui sont stationnés pas loin à Ghisonaccia, d’arriver le plus rapidement possible au plus près du feu. Les canadairs sont à Solenzara, l’hélicoptère à Corte. Ils peuvent aussi intervenir rapidement ».



Une opération ciblée

L’opération a été initiée par un sous-officier de l’antenne de la Sécurité civile de Corte, Rodolphe Marquet, précise Gérard Serpentini, gérant de l’exploitant agricole de Pinia. « Nous avons élaboré un plan global de protection des forêts du domaine et de l’exploitation agricole. Il a abouti à une convention entre notre domaine et la Direction de la Sécurité civile nationale. Mr Marquet a pris tous les contacts nécessaires avec les services compétents - SDIS, Eaux & Forêts… - pour organiser une première démonstration sur le domaine. Notre but est, à la fois, de conserver la forêt du Conservatoire du Littoral et d’engager un processus de division des forêts du domaine pour minimiser les dégâts si un incendie se déclenche ». Le brûlage dirigé à Pinia a été fait chirurgicalement et de façon exemplaire pour protéger les plantes endémiques. Tout a été ciblé. «C’est un exemple de ce qu’il faut faire partout en Corse, aussi bien à flanc de montagne qu’en montagne. Les présidents des Communautés de communes doivent prendre des initiatives et demander aux services incendies compétents de faire du brûlage dirigé. J’espère qu’ils vont comprendre qu’un brûlage peut servir de coupe feu et protéger une forêt ou une propriété, qu’il peut protéger la Corse », ajoute l’ancien colonel des pompiers. Il a monté une opération de surveillance avec trois voitures prêtées par la société Hertz et équipées de radio et gyrophare : une dans le Mansu, une à Oletta et une à Pinia.



Un message d’espoir

Pour le président de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, cette association de l’agriculteur – éleveur dans la lutte contre l’incendie est « un message d’espoir. Il faut déclarer que l’agriculture en Corse, c’est primordial et estimer les besoins : peut-on gyrobroyer ? Peut-on débroussailler ? Faut-il brûler ? Et ensuite, donner à l’agriculteur les moyens de le faire. C’est gagnant-gagnant pour la société corse toute entière. L’incendie, ce n’est pas une fatalité en Corse, seulement il faut anticiper », explique-t-il à Corse Net Infos en vidéo.