Lutte contre la maladie d'Alzheimer: Aurélien Giberti va rentrer dans le Cap Corse

Un passage initial sous les étoiles plutôt bien négocié dans la mesure où aux alentours de 2 heures du matin il était légèrement en avance sur ses prévisions en se situant près de Vix sur la Plaine Orientale. Au sortir de de cette première nuit, il pointait à 9 heures peu après Linguizzetta conservant, de la sorte, une légère avance sur son tableau prévisionnel, avec une moyenne horaire de 8 à 10 kilomètres.La deuxième partie de la journée était un peu plus compliquée pour Aurélien Giberti qui rejoignait vers 20 heures, la Marana ,au rythme de 6h30 de course entrecoupée d'une pause de plus d'une heure. Pour l'heure Aurélien Giberti, après 24 heures de course, a certes levé un peu le pied, mais tient la cadence et va s'engager, cette nuit dans le Cap Corse, avant de basculer sur la côte Occidentale de l'île.Petite rappel celles et ceux qui désirent soutenir l'association Brigitte peuvent la contacter par téléphone au 06 13 74 30 09 ou bien par mail aurelien.giberti13@gmail.com