Luri : Les grands écrivains mondiaux du roman policier au festival Libri Mondi

L’île inspire, attire même Outre-Atlantique. L’écrivain américain Thomas H. Cook, pointure du style aux États-Unis, fera l’aller-retour depuis la West Coast. Récompensé par plusieurs prix littéraires prestigieux comme le Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur roman en 1997 pour ‘’ The Chatham School Affair’’, Thomas H. Cook plonge dans les failles des êtres humains pour en disséquer la complexité et l’ambiguïté. Il manie d’une main de maître les intrigues tissées au sein des histoires de familles, extrapolées par les non-dits, et explore les abysses de la culpabilité et de la rédemption.







Plus proche de la Corse, le sarde Piergiorgio Pulixi présentera son dernier livre ‘’L’île des âmes’’ sortie en 2021. À l’intérieur le lecteur est plongé au cœur de meurtres rituels anciens, perpétrés au cœur d’une Sardaigne si proche de la Corse.