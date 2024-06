Lumiu : la Tribbiera mise à l’honneur par Olivier Sanchez et Dumè Reginensi au Clos Culombu

Des créations artistiques mélangeant des photos en noir et blanc de la tribbiera, savoir-faire de ancestral, prises par le photographe Olivier Sanchez, et la peinture colorée et moderne de Dumè Reginensi : il s'agit de la magnifique alliance décalée et surprenante de cette exposition que propose jusqu'au 7 juin 2025 le Clos Culombu à Lumiu. Une exposition qui ne peut laisser personne indifférent tant les 2 artistes ont su marier, avec un art consumé, traditionnel et moderne "Cette idée est partie un jour, au restaurant. J’ai soumis à Dumè l’éventualité de réaliser un travail ensemble, ça faisait un moment que j’y pensais. J’avais plusieurs expos en tête, mais il y en une me touchait particulièrement, celle de la tribbiera qui est réalisée tous les ans ici, au Clos Culombu. Je suis très attaché au nustrale. Tous ceux qui me connaissent le savent", explique Olivier Sanchez photographe.

Une exposition dédiée au devoir de mémoire. " Le savoir-faire et le bien faire m’intéressent. Ce sont des métiers ancestraux que nous ne verrons plus dans quelques années. C’est un témoignage de mémoire, car il est certain que nos arrières petits enfants ne connaîtront jamais ce genre de scènes. Mais elles auront le mérite d’exister de cette manière et pourront laisser une trace de ce qui s’est fait durant des siècles " confie l’artiste.

Mais une fois l’idée lancée, la question était de savoir comment intégrer la touche artistique de Dumè Reginensi aux photos noir et blanc d’Olivier Sanchez.



" C’est un travail de réflexion qui a duré plus d’un an. Et voilà le résulta qui est vraiment magnifique" ajoute le photographe.







" Il m’a sorti de ma zone de confort" explique de son côté Dumè Reginensi. Et même si projections et collages sont, habituellement, les points forts de ses œuvres , il a su relever le défit lancé par Olivier.

"J’ai cogité pendant longtemps. Le premier essai n’a pas été concluant. Et un jour chez moi, en passant devant une de mes œuvres, j’ai eu le déclic. Je me suis dis c’est ça que je dois mettre sur les toiles ! Ce n’est pas exactement ce que je fais d’habitude, mais plutôt une intégration en couleur."

En ajoutant à bon escient ces scènes nustrale au contemporain et au moderne, cela permet d’imager et sceller ces savoir-faire à travers le temps et les siècles". Une touche qui est cependant reconnaissable. "On est là pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens et je pense que l’on a en partie réussi, surtout quand je vois toutes ces personnes, et leurs réactions.,. qui sont présentes aujourd’hui Les gens aiment beaucoup la symbiose entre les 2 styles", continuent tour à tour les 2 artistes.





Et pour que le plaisir des yeux ne s’arrête pas à une salle d’exposition, il est bien sûr possible d’acquérir sur place une ou plusieurs de ce œuvres et à tirage unique. " Il n’y aura pas de tirage nº 2 ou nº3. Ce sont des œuvres uniques. On nous a proposé d’en faire plusieurs, mais cela ne nous intéresse pas " précise Olivier Sanchez.

En attendant on peut voir et apprécier jusqu'au 7 juin 2025.