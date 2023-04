Lumiu : 180 enfants rassemblés sur le stade par les centres de loisirs de Balagne

" C’est une journée qui est née de la concertation des 3 centres de Loisirs, Lumiu, Calinzana et Lisula. En amont, nous avions décidé de nous rencontrer pour échanger autour de nos pratiques professionnelles"explique Vincent Laperche, directeur du CLSH de Lisula Balagne. Une rencontre également instaurée pour faire suite à ces années de pandémie qui ont cloisonné de nombreux services et structures.Durant toutes les vacances, les 3 centres de loisirs se sont joyeusement lancé des challenges via les réseaux sociaux. " Les enfants ont pu échanger dans un premier temps avec les 6 défis lancés", continue Laurent Laperche. Pour cela, il fallait notamment prendre une photo insolite, réaliser une vidéo ou encore fabriquer un drapeau.Au cours de cette journée, de nombreux ateliers ont été réalisés par tous les intervenants afin de créer plusieurs étapes pour le jeu final. " Le but du jeu est d’obtenir le maximum de potions en faisant tous les ateliers, pour endormir le gros dragon qui a été réalisé par les 3 centres à distance. La tête par Calinzana, le corps par Lisula et les ailes par Lumiu." ajoute-t-il.Une belle réalisation brillante et colorée qui a trôné au centre du stade. Et en fin de journée, la princesse du bonheur a ainsi pu être délivrée du dragon, pour le plus grand bonheur de tous les petits participants, mais aussi des plus grands.Une dynamique que les CLSH souhaitent faire perdurer et invitent les autres communes, si elles le souhaitent, à rejoindre le groupe. " Cet été, nous allons nous retrouver à Calinzana et sur le secteur de Lisula Balagne, pour les vacances de la Toussaint", précise Vincent.



Le CLSH de Lumiu accueille au sein de sa structure 70 enfants. " Ce qui était intéressant durant cette journée c’était de rencontrer les enfants de Calinzana et de Lisula. Créer des rencontres et des espaces avec le jeu au centre. Cette rencontre apporte également aux enfants une meilleure connaissance de leur territoire, une découverte d’eux-mêmes, une participation à la citoyenneté. Il y a une multitude de choses que l’on peut organiser au cours de ces journées " ajoute Lucas Martinez-Perez, directeur du pôle enfance jeunesse de Lumiu.



A Calinzana, pour les 55 enfants inscrits, les vacances de Pâques avaient pour thème les métiers." Nous avons organisé plusieurs visites avec nos collègues de Lumiu. A la Légion c'était pour découvrir comment se passe la vie et le travail là-bas. Nous avons visité la caserne des pompiers de Calvi, nous avons fait des balades en mer et de nombreuses visites ont été rendues à différentes entreprises pour faire mieux connaître leurs spécificités" rappelle pour sa part Elisa Jacques, directrice du CLSH de Calinzana.