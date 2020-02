Lucciana remporte le derby face à Isula XV

Le match commence et les premiers contacts sont rudes, chaque équipe voulant prendre l’ascendant psychologique et surtout physique. Les joueurs de l’ISULA XV sont rapidement sanctionnés pour un placage haut. Le buteur maison K. Maurat passe le cuir entre les perches, et ouvre le score sur pénalité à la 6e minute (3-0). A la 11e minute, la défense des moustiques se met à nouveau à la faute, ce qui profite aux Luccianais, et K. Maurat ne se fait pas prier pour passer 3 nouveaux points (6-0).

Piqué, ISULA XV repart avec de meilleures intentions. S’en suit une séquence de gros combat qui verra Magne, le centre des « oranges et noirs » partir à l’essai à la 26e minute. Celui-ci ne sera pas transformé (6-5). 4 minutes plus tard, sur une offensive luccianaise, la défense d’ISULA XV est à nouveau sanctionnée d’une pénalité. K. Maurat envoie à nouveau le ballon entre les perches à la 30e minute (9-5). Il récidivera à la 38eme minute (12-5).

Juste avant la mi-temps, c’est le solide T. Gelmini qui se fait la malle à la sortie d’un ruck, pour aller aplatir en terre promise (40e 17-5). ISULA XV répond du tac au tac et balaye le terrain pour envoyer son troisième ligne Mattei à l’essai (non transformé à 40min +5 : 17-10).

Après la pause, K. Maurat ajustera à nouveau son coup de pieds pour passer à la 48e puis à la 53e deux pénalités (20-10 puis 23-10). Les deux équipes se neutralisent et se rendent coup pour coup sans réussir à prendre de points jusqu’à la 75e min. Amasio, le numéro 20 d’ISULA XV hérite du cuir dans ses 22, et remonte le terrain en déposant tous ses adversaires, et en faisant parler son impressionnante pointe de vitesse. Il marque un essai remarquable qui ramène son équipe à 8 points de Lucciana (23-15). Les luccianinchi vont ferrailler et préserver ce succès qui leur permet de remonter provisoirement à la 2e place de ce championnat.

Isula XV ira défier dimanche 9 février 2020, Lerins pour le compte de la 10e journée, le RC Lucciana lui sera exempt. Les deux clubs Corse se recroiseront à la 11e journée soit dans deux semaines à Porto-Vecchio, le samedi 15 février 2020 à 15h au stade Claude PAPI.