Lucciana : cas de mortalité importante d'oies et de poules

Un cas de mortalité importante a été détecté sur des oies et des poules le 7 novembre 2020, dans la commune de Lucciana.

Les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ont immédiatement effectué des prélèvements pour connaître l'origine de cette mortalité.





Toutes les personnes ayant acheté des oiseaux de basse cour au magasin Gamm Vert de Lucciana entre le 5 et le 10 novembre 2020 sont priées de contacter la DDCSPP de Haute-Corse:

- en composant le 04.95.58.51.30

- par courriel à l’adresse suivante: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr





En cas de mortalité il est demandé de conserver les cadavres, en les isolant et en les protégeant et de contacter au plus vite son vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations