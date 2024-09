Lucciana : Un voyage onirique au coeur de la cathédrale de la Canonica

Ce jeudi 5 septembre à 21h, la Cathédrale de la Canonica sera le lieu d'un concert hors du commun, alliant science-fiction et méditation. Le compositeur Jean-Claude Groux, qui évolue dans le monde artistique depuis plus de cinquante ans, présentera un concept innovant mêlant musique, texte et projection visuelle. Installé en région bastiaise depuis une décennie et passionné par la Corse depuis 42 ans, l'artiste met à profit son expérience pour cette création originale. Auteur de plusieurs albums tels que « À la rencontre des planètes », « À la rencontre des galaxies » et « À la rencontre de la Source », il enrichit la musique de méditation traditionnelle avec des arrangements et effets sophistiqués. « C’est de la musique de méditation mais plus élaborée car la musique de méditation ne tient souvent qu’en quelques accords seulement », précise-t-il.



Le projet ne se limite pas à la musique. Jean-Claude Groux collabore avec son épouse, Agnès M, artiste peintre spécialisée dans le pouring, pour intégrer ses œuvres dans un spectacle visuel unique. « Ma femme s’inspire souvent de ma musique pour ses toiles. J’ai donc eu l’idée de mélanger nos arts par une projection mapping de ses œuvres. Le projet a mis deux ans pour se concrétiser », explique-t-il. L'équipe de huit professionnels comprend également Alexandre Guidi pour le mixage de la bande son, Marine Guidi pour l'animation des tableaux, et plusieurs autres talents contribuant à l'aspect visuel et sonore.



Ce concert, intitulé « onirique concert immersif », se distingue par son cadre inhabituel : l’intérieur des églises. La musique de Jean-Claude Groux est accompagnée de vidéos évoquant l'univers et de tableaux animés d’Agnès M, projetés en 3D sur les murs, le plafond et dans la nef. Un jeu de lumières multicolores ajoute une ambiance chaleureuse à l’ensemble, offrant ainsi une expérience immersive.



Après des prestations remarquées à Corte et à L’Île-Rousse, et en attendant la prochaine étape à Ville di Pietrabugno, la Cathédrale de la Canonica sera l’hôte d’un concert captivant d’un peu plus d’une heure. Les spectateurs vivront une expérience émotionnelle forte, entre intrigue et enchantement, pour une rentrée placée sous le signe de la plénitude et de l’émerveillement.