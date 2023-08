Lozzi : Appel aux dons pour restaurer les œuvres artistiques de l'église Santa Maria Assunta

Située au pied du Monte Cintu, le point culminant de la Corse, l'église dédiée à Maria Assunta Gloriosa fut érigée en 1872 par une communauté marquée par le pastoralisme et la transhumance. Malgré son absence de classement au titre des Monuments Historiques, le patrimoine artistique et religieux de Lozzi se révèle d'un grand intérêt, en particulier un superbe tabernacle datant de 1685, attribué au Frère Domenico Cane du couvent des capucins de Corte.



Trois des tableaux à restaurer sont l'œuvre d'Antonio Morazzani, un artiste corse du XIXe siècle dont les créations, tant en peinture qu'en fresque, ornent de nombreuses églises de l'île. Quant au quatrième tableau, il est attribué à Domenico Desanti, un peintre et sculpteur originaire de Cauro.



Consciente du potentiel culturel de ce lieu de culte, la commune de Lozzi, soutenue par l'Association Paroissiale Maria Assunta Gloriosa di u Poghju di Lozzi, s'engage également dans la restauration du bâtiment lui-même. Ouverte au public une grande partie de l'année, l'église deviendra ainsi un véritable pôle culturel, permettant à chacun de découvrir et d'apprécier l'histoire et la richesse artistique de la région. L'église, située au cœur du hameau de Poghju di Lozzi, prévoit d'ailleurs d'accueillir une grande fête traditionnelle le 10 août sur son parvis, dont l’origine se perd dans la nuit des temps.