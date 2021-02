Louis Pozzo di Borgo : « Nous travaillons pour remettre la CAB sur les bons rails »

- A propos des déchets, quelles sont vos relations avec le Syvadec ? Comptez-vous le réintégrer ?

- Les relations sont très bonnes. Nous ne pouvons pas casser le lien avec cet outil qui a toute sa légitimité. Avec la conscience politique et les responsabilités qui sont les nôtres, nous allons réintégrer très rapidement la structure et apporter notre pierre à l’édifice et notre vision.



- Mais ce sont deux visions différentes ?

- Il n’y a pas de vision à avoir au Syvadec ! C’est un outil qui a été créé pour appliquer le plan de la Collectivité de Corse (CdC) en termes de traitement des déchets. La CdC rédige un plan qui édicte les règles et s’impose aux deux grands acteurs en termes opérationnels : le SYVADEC pour la partie traitement et les intercos pour la partie collecte. Si la CdC décide qu’il n’y a plus de centre d’enfouissement et pas d’incinérateur, le Syvadec n’a pas son mot à dire. C’est là que le bât a blessé pendant la mandature précédente. Le président du Syvadec de l’époque n’était pas enclin à appliquer le plan de la CdC, aujourd’hui Mr Gianni a l’air de très bonne composition. Il s’est engagé dans nos discussions à appliquer le plan. Je lui fais toute confiance pour continuer sur ce chemin-là.



- Etes-vous favorable à l’implantation d’usines de surtri, à l’instar d’Aiacciu et de la CAPA ?

- Je ne suis pas opposé aux usines de surtri - nous en avons prévu une dans le Grand Bastia, associée à un méthaniseur pour produire de l’énergie -, mais leur dimensionnement pose question. L’usine d’Ajaccio est dimensionnée pour traiter environ 100 000 tonnes de déchets. Sachant que la Corse en produit environ 150 000 tonnes par an, cela veut dire que cette usine va obérer totalement le tri. C’est tout l’inverse qui doit se passer ! Nous devons mettre en place un tri généralisé au porte à porte et affiner le tri par une usine de surtri. Une usine, telle qu’elle est prévue à Ajaccio, viendrait tuer dans l’œuf le principe même de tri généralisé. On ne peut pas avoir des intercos qui font, comme la CAB ou Calvi-Balagne, 30% ou 35% de tri, et d’autres comme la CAPA qui font 10%. Un tel écart n’est pas possible ! Cela veut dire qu’il y a un problème d’investissement des intercos. Donc, réglons le cas des biodéchets, accentuons le tri et, ensuite, ces fameuses usines peuvent intervenir pour affiner la démarche.



- Les élus de l’opposition affirment que la population n’est pas prête à trier. Est-ce votre avis ?

- La population de la CAB est-elle trois fois plus prête que celle de la CAPA puisqu’elle trie trois fois plus ? C’est une question de volonté, il ne faut pas faire de politique sur les déchets ! Le tri est générationnel, il s’apprend. Si nous mettons en place les bons outils et la pédagogie, il n’y a pas de raison qu’il ne progresse pas très vite. De toute façon, la généralisation du tri a été acté par la loi et les directives européennes avec des objectifs très forts en termes de biodéchets : d’ici à 2023, 70% des biodéchets devront être collectés et traités. Ces biodéchets produisent des substances nocives et olfactives, c’est la principale problématique en termes d’enfouissement. Nous sortons d’un historique très traumatisant pour les populations : Tallone, Vico, Viggianellu… La ruralité n’a plus envie d’accueillir tous les déchets de Corse ! C’est une réalité qui se comprend. La loi impose aussi de ne plus parler de centre d’enfouissement, mais de centre de stockage. Mais pour avoir un centre de stockage, encore faut-il trier et séparer les flux, notamment les biodéchets et les fermentescibles qui doivent être traités à part, via des plateformes !