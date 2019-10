« Louer pour l’emploi », un nouveau dispositif de la CAPA pour favoriser l’accès au logement

C’est au Palais des Congrès d’Ajaccio qu’a eu lieu la réunion de lancement du dispositif « Louer pour l’emploi ». Ce dernier est conduit par Action Logement. Sous forme associative cette structure œuvre depuis 60 ans en faveur de l’accès au logement. En effet, elle gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction destiné au logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires.Concrètement « Louer pour l’Emploi » se déploie sur des sites pilotes dont fait aujourd’hui partie Ajaccio et plus largement la CAPA qui sont des « zones tendues » en terme de logement.Il s’agit d’une part d’aider les propriétaires à faibles revenus à rénover leur appartement qui n’était pas aux normes, ou trop ancien, pour être loué par exemple et d’autre part à aider et soutenir les salariés, surtout du privé, n’offrant pas les mêmes garanties que les fonctionnaires par exemple au regard de la sécurité de l’emploi.Les locataires peuvent donc avoir un appui et bénéficier d’une garantie et les propriétaires sont sécurisés car Action Logement couvre les éventuels impayés toute la durée du bail vérifie la fiabilité des locataires et les labellise. Le dispositif peut également couvrir les périodes de vacance à hauteur d’un mois de loyer entre le départ et l’arrivée d’un locataire et veille également au bon état du logement en prenant en charge les éventuelles dégradations locatives.Ces diverses mesures visent à faciliter l’accès au logement des salariés mais aussi leur installation lors de mobilité professionnelle et résidentielle. Cette facilité d’accès au logement va de paire avec l’accès à l’emploi et cela s’adressent à tous, jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.Le déploiement sur le territoire de la CAPA se fera avec l’ensemble des acteurs institutionnels et sociaux afin d'obtenir un meilleur accès au logement pour tous.Plus d’infos sur : www.actionlogement.fr et sur www.visale.fr