Loto du Patrimoine 2024 : 200 000 euros pour la restauration de l’église Saint-Augustin de Montemaggiore

C'est la bonne nouvelle de cette 41e édition des Journées du patrimoine qui se déroulent du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre partout en France. Via le Loto du patrimoine, la Mission patrimoine 2024 a dévoilé ce vendredi les montants qui seront accordés aux 18 projets de rénovations jugés emblématiques au niveau national. Parmi ces sites figure l’église Saint-Augustin de Montemaggiore.qui se voit octroyer 200 000 euros pour sa restauration. « Cette dotation de 200 000 euros est essentielle pour débuter la restauration d’un édifice au cœur de notre patrimoine local », explique la Fondation du Patrimoine.

Construite au XVIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, l’église Saint-Augustin est un exemple remarquable de l’architecture baroque en Balagne. Située en surplomb du village, son imposante façade offre une vue imprenable sur la baie de Calvi, tandis que son intérieur abrite un maître-autel à colonnes torses et une chaire en marbre polychrome.



Un projet de restauration ambitieux

Les travaux prioritaires concernent la toiture et le clocher, gravement endommagés, ainsi que les corniches, menacées d’effondrement. Des infiltrations d’eau, des fissures et une végétation parasite témoignent de l’état de péril de l’église.



Toujours affectée au culte, l’église Saint-Augustin accueillera, après sa restauration, davantage de célébrations religieuses et d’événements culturels. « Ce projet permettra non seulement de sauver un monument historique, mais aussi de dynamiser la vie de Montemaggiore et d’inscrire l’église dans des circuits touristiques et de pèlerinage », ajoute la Fondation du Patrimoine..

Une cérémonie de remise officielle du chèque se tiendra le 21 septembre à 18h, sur la place de l’église, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.