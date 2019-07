Logis de France : les lauriers pour 56 hébergements en Corse

Lors de cette belle journée Dominique Chilotti, directrice de Gîtes de France Corse, et ses collaborateurs - 16 au total basés à Ajaccio et Borgo - n'ont pas manqué de rappeler que « l’art de vivre ses vacances », c’est découvrir grâce aux Gîtes de France®, la vraie nature de la Corse et de ses habitants ; c’est apprécier l’espace et pouvoir choisir entre repos, nature et loisirs.

«Au-delà d’un véritable art de vivre ses vacances, Gîtes de France® offre ce que l’on ne peut s’acheter, l’authenticité, l’accueil, le dialogue, toute une palette infinie de sensations et d’émotions pour redécouvrir la Corse, ses habitants et ses paysages.»

«Pour savourer vraiment cette terre, aller au-delà des images, flâner à la lisière du temps qui passe, les gîtes sont autant de repères, d’étapes, sinon de voyages immobiles. Demeures cernées par les murmures de la mer, du vent dans les pins ou des cigales, hautaines maisons-tours frôlées par des rumeurs de torrents, leur originalité réside souvent aussi dans la nature de ceux qui vous accueillent ».

«Un séjour Gîtes de France® en Corse, c’est à la fois la découverte et le ressourcement, auprès de 934 hommes et femmes qui vous ouvrent leurs maisons, toutes uniques, toutes différentes.»

Autant de valeurs qui font des Gîtes de France® un pionnier du développement durable pour le tourisme rural.