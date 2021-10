Logements sociaux : un guichet unique pour recevoir les demandeurs ouvre à Ajaccio

Une semaine après l’inauguration de deux ahébergements d’urgence, ce jeudi 20 octobre le CIAS a inauguré dans ses locaux une structure d’accueil pour les personnes en quête d’un logement social. Objectif ? Accompagner et orienter les usagers dans leur démarche de prestation sociale. « Cette structure, explique David Frau, vice-président chargé des affaires sociales et de l’habitat à la CAPA, va aider les usagers dans la formalisation de leur demande et faciliter l’accès à leurs droits. Elle vient compléter les missions du CIAS. »

« Une volonté, soulignera Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de l’institution, celle de poursuivre dans la politique sociale que nous mettons en place. »





Un accompagnement personnalisé

Sur place et dans un guichet unique, une conseillère en économie sociale et familiale pourra désormais accueillir le demandeur, l’informer sur le logement et l’accompagner dans sa demande et le suivi de son dossier. Un accompagnement personnalisé et adapté permettant, le cas échéant, de trouver une solution alternative au logement social. Lequel va requérir de nombreux justificatifs notamment au niveau des revenus. « Bien plus qu’un simple accueil physique, souligne Stéphane Vannucci, c’est toute l’expertise du CIAS qui est mobilisée pour offrir aux bénéficiaires un accès aux droits optimisé et plus largement un accompagnement global dans la prise en compte de situations souvent difficiles. On ne peut que se féliciter de ce choix de mobiliser nos outils au service de notre territoire. Une tâche d’autant plus ardue que le besoin en matière de logement est criant... »



Une seule demande en ligne est nécessaire : l’ensemble des bailleurs sociaux du département y ont accès mais les délais d’attribution de logements sociaux diffèrent d’une région à l’autre. Cela peut prendre du temps. Il sera important de renouveler la demande chaque année à la date anniversaire pour éviter qu’elle ne soit annulée.



Un guichet unique qui est d’ores et déjà opérationnel.