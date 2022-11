Livres : Un 4ème ouvrage pour le Campilais Jean-Paul Giorgetti

Jean-Paul Giorgetti a longtemps fait la pluie et le beau temps. Originaire du très joli village de Campile en Haute-Corse ses études l’ont fait météorologue. De l’Ecole Nationale de la Météorologie à Bois d’Arcy en 1973 à sa prise de retraite à Ajaccio en 2015, notre émule de Leverrier a beaucoup voyagé de par sa profession. Ses souvenirs, ses émotions, ses sensations, ses réflexions il les transcrit depuis de 2005 à travers déjà 4 ouvrages.



Le 1er « Rendez-vous avec le vent » (publié en 2005 à compte d’auteur) retraçait son séjour de plus d’un an, sa mission météorologique, sur l'Archipel de Kerguelen dans l’hémisphère sud. En 2019, « Le temps des îles » (Ed. Piazzola) évoquait son parcours professionnel. L’an passé, les éditions Maia, publiaient « Café gourmand », un recueil de 22 nouvelles cette fois qui narrait l’histoire d'amour entre une femme et un homme : leur rencontre, la passion qui les liait, les moments sensuels, les moments conviviaux, le temps d'une dispute, des partages… En ce mois d’octobre où les températures sont hors-saison pour rester dans son domaine, Jean-Paul Giorgetti sort, aux éditons Maia : « Douze rencontres ». Les rencontres que nous confie l’auteur ont la puissance d’un éclat. Il en ressent une joie profonde et une subtile harmonie qu’il nous offre en partage. Chacune d’elles est comme une visitation, une authentique expérience. Elles entrent dans son existence et le transcendent dans la relation qui se crée. Des rencontres, devenues des amitiés, qui telles des amours, le saisissent à la vitesse d’un …. éclair. On fait ainsi plus ample connaissance avec Juliette, Henri, Jean, Marina, François, Danièle, Loïc, Christiane, Pierre-Olivier, Jean-Paul, Blandine et Alain.



Nul doute que Jean-Paul Giorgetti partira aussi très prochainement à la rencontre de ses lecteurs à travers des séances de dédicaces.