Livres : "Ochju, malocchio, mal de ojo – Mauvais œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée"

Ce volume plurilingue, rédigé sous la direction de Davia Benedetti et Fabien Landron, rassemble de nombreuses contributions de chercheurs, enseignants, acteurs culturels et artistes de Corse, d’Espagne et d’Italie sur les représentations du surnaturel, de l’occulte et de l’ésotérique méditerranéens dans divers contextes sociohistoriques et différentes régions, de façon transdisciplinaire et en explorant plusieurs media.Une conversation entre l’anthropologie, l’histoire, la littérature, les arts et la pop culture raconte la sorcellerie via les rites, les usages superstitieux, les discours, les séries télévisées, le théâtre, la danse, le cinéma, les arts vivants, le jeu vidéo et la chanson populaire, relate la chasse aux sorcières en Catalogne, révèle les malédictions des janare de Campanie et les imprécations des surbiles de Sardaigne, explore les mortifères rêves des mazzeri et les rituels des signadore et streghe de Corse. L’investigation de ce domaine magico-religieux donne accès à sa production actuelle de sens et d’imaginaire. « Cet ouvrage collectif, projet RIMe, B3C, UMR CNRS 6240 LISA et Cullettività di Corsica, est l’heureuse conclusion au travail engagé autour de la méditerranéité d’un concept-clé de nos cultures et, nous l’espérons, contribuera à construire ce pont entre nos identités, à travers leurs représentations » souligne Fabien Landon.En amont de la parution de ce livre s’était tenu à l'Université de Corte, en octobre 2021, un colloque international intitulé « Ochju, Malocchio, Mal de ojo, dire, montrer le mauvais œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée. De nombreux chercheurs et spécialistes de la question, notamment de Corse, d’Espagne ou d’Italie, y avaient participé dressant un état des lieux, un comparatif selon les territoires et visant à réaliser un plan d’ensemble sur cette thématique de l’Ochju selon une perspective transculturelle avec l’apport de différents médias, supports ou interprétations de l’Ochju textuelles, physiques, musicales, théâtrales, linguistiques. Si des similitudes entre les pratiques selon les régions évoquées avaient été relevées, chaque lieu détenait aussi ses spécificités du rituel. Ce livre retrace tout cela de manière passionnante.