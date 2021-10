L’ochju, le mauvais œil, vedette d’un colloque international de deux jours à l’université de Corse

Le spaziu Natale Luciani est presque comble ce mercredi 20 octobre. Sur les fauteuils de tissu rouge, les étudiants, experts ou simples visiteurs ont les yeux rivés sur la projection au fond de la salle. Deux extraits de films sont passés par Gérôme Bouda. Le directeur de la publication de la plateforme méditerranéenne de vidéo à la demande Allindì partage un trésor : un premier film corse en noir et blanc de la réalisatrice Marie-Jeanne Tomasi datant de 1988, Dolce Vendetta, où l’on voit une ‘’signatora’’ enlever le mauvais œil à une femme plus jeune. La pratique est exercée avec zèle, puisant dans ses racines mystiques pour une cause viscéralement plus humaine, plus machiavélique devinable dans les yeux de la jeune femme : celle de la vengeance.



Le second est un reportage plus récent, dans un bar italien, où une ‘’signatora’’ explique et montre, chiffon sur l’épaule et café sur le comptoir, comment elle réalise le rite. Le but est identique, la pratique se ressemble, empruntant les mêmes codes et les mêmes outils tout en montrant une légère divergence. C’est là tout l’objet de ce colloque : montrer la pratique dans sa diversité méditerranéenne tout en mettant en lumière la convergence des usages des différents peuples.