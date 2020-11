Livres-Marc Quilichini :" Mon parcours de la Corse à Nouméa"

Après une enfance heureuse dans son village corse de Poggio-di-Tallano, Marc Quilichini s'engage dans l'armée, dans la Coloniale, et découvre la Nouvelle-Calédonie où il reviendra comme policier.







Secrétaire général, très actif du syndicat des policiers, engagé politiquement au RPCR local, il n'oublie pas sa passion pour la musique et les poèmes et chansons qu'il compose, interprétés par des chanteurs calédoniens et tahitiens, décline son amour pour les deux îles qui ont marqué sa vie.





Retraité, vivant à Nouméa depuis cinq décennies, c'est avec beaucoup d'humilité, sans rien cacher des aléas d'une carrière de fonctionnaire, que l'auteur livre ses souvenirs et porte témoignage d'une époque révolue du Pacifique.

Il, est marié à une Calédonienne issue de l'immigration japonaise au 19e siècle et à 3 enfants.



La préface de cet ouvrage est de CJA Colombani, actuellement président du cercle des auteurs du Pacifique, qu existe depuis plus de 20 ans et dont Marc Quilichini, auteur, compositeur et poète est l'un des membres actifs.

---

"Mon parcours de la Corse à Nouméa 1961-1993", Marc Quilichini, collection lettre du Pacifique, L'Harmattan, 17,50€