Livres : Alice Babin et Francesca Desideri à la librairie A Piuma Lesta à Bastia

Alice Babin, née en janvier 1994, a grandi dans un quartier du nord-est de Paris et c’est là qu’elle a commencé à écrire. La question de la rue, des lieux, du territoire et de leur lien avec le vécu devient pour elle centrale. Devenu journaliste (Celsa), elle collabore à divers magazines et journaux : La Vie, Télérama, Ebdo, Libération… Elle collabore aussi régulièrement à France Culture avec notamment l’émission « Les Pieds sur terre ». Il y a un peu plus d’un an, les éditeurs de «Histoires du soir pour filles rebelles » (Edition Les Arènes) qui ont déjà sorti deux tomes, lui commandent le volume 3. Pour ce challenge, Alice Babin a rencontré 29 femmes, lu 65 livres, écouté 32 émissions, couru les bibliothèques, contacté des dizaines d’historiens… « J’ai eu carte blanche et j’ai pu choisir les femmes que je voulais décrire dans le livre. Elles sont célèbres ou anonymes, d'hier et d'aujourd'hui. Arbitre de foot, spationaute, lanceuse d'alerte, ministre, ingénieure, écrivaine... Toutes ont osé prendre en main leurs destins. Colette, Gisèle Halimi, Jeanne de Belleville, Simone de Beauvoir, Camille Claudel, Françoise Dolto ou Florence Arthaud." Un livre à mettre entre toutes les mains (De 7 à 77 ans !) et joliment illustré ! Chaque double page se compose d'un texte (à gauche) et d'une magnifique illustration réalisée par une artiste femme (Aurélie Guillerey, Sheina Szlamka, Alice Des, Julia Spiers .. ), accompagnée d'une citation.



Autre auteure présente ce samedi : la « cueilleuse » Francesca Desideri qui présentait son ouvrage "L'amore e piattu". Originaire de Querciolu, Francesca Desideri a sorti ce superbe ouvrage sur les plantes de Corse intitulé « l'Amore Piattu ». Fille de berger, autodidacte, Francesca Desideri partage et transmet son savoir et sa connaissance des plantes et des traditions corses. Dans ce joli recueil illustré des plantes comestibles, médicinales ou toxiques mais aussi des plantes utilisées lors de certains rites…

CNI a rencontré les deux auteures….