Livre : Suspense, amour, poésie dans « Respirer la nuit » de Philippe Moncho

- Qui est Philippe Moncho ?

- Je suis bastiais et j’ai effectué toutes mes études ici. Après celles-ci j’ai tiré beaucoup de bords : musicien, cantonnier, régisseur son et lumière, ambulancier, assistant marketing…Mais à 50 ans, j’ai décidé de revenir à la musique.



- Vous y étiez tombé dedans tout jeune ?

- La musique est venue à moi. Dans les années 70/80 nous étions une bande de copains, la guitare à la main. C’était le Trio Moncho. Nous interprétions des compositions originales, des musiques du monde. Si j’ai bifurqué ensuite, la musique n’était jamais loin.



- Et l’écriture ?

- J’écris depuis l’âge de 8 ans. Des poésies, des petites chansons mais j’ai vraiment versé dans la littérature depuis 7/8 ans.



- Comment ce goût pour la littérature vous est-il venu ?

- Par un ami, alors journaliste à RCI, Jean-Luc Gabrielli, hélas aujourd’hui disparu. Il m’a fait découvrir des tas d’auteurs, il m’a transmis sa passion des livres. Il m’a vraiment mis le pied à l’étrier.



- Un mot sur vos précédents ouvrages…

- En 2018, Pelo et Lua**, était un roman épistolaire, une trame amoureuse mais abordé différemment. En 2021 j’ai publié Le jardin des anges***, une quête amoureuse, la traversée dans un jardin intemporelle.



- Et votre petit dernier ?

- Respirer la nuit est l’histoire d’un auteur en quête de paix, une paix propice à l’écriture. Il tombe amoureux de Laura, une journaliste littéraire qui porte dans ses bagages un vent de passion. Avec elle, il partage amour, tendresse et goût des livres, mais aussi l'indésirable insécurité d'une affaire criminelle. Peu à peu la réalité menace sa paix, l'affaire envahit son existence et pénètre peu à peu ses écrits, il commence à douter d’elle. Une sorte de polar aussi donc. Un polar bleu, d’où la couverture, car ce qui motive le livre n’est pas l’affaire mais l’écho qu’elle a sur les personnages. On entre dans l’histoire en poésie, elle se fait ensuite littéraire de part le personnage et on pénètre dans un monde plus amoureux, sensuel. Alors qu’il se croyait rangé des amours, le voilà qui tombe de nouveau amoureux dans une ambiance souvent anxiogène, criminelle.



- Y-a-t-il une part de vous dans cet auteur qui s’appelle lui aussi Philippe ?

- J’ai gardé ce prénom. C’est un clin d’œil. C’est le seul, j’ai changé les autres prénoms. Il y a c’est vrai une petite part de moi dans ce personnage, un certain vécu. Le vécu aide à la création. L’écriture est souvent le résultat de beaucoup d’observation et d’écoute.



- Avec pour décor la Corse ?

- Le village n’est pas cité dans le livre, il se situe dans le Venacais. Le début se passe à Bastia. On y trouve des éléments qui se sont passés dans l’île, des faits divers, des faits réels et imaginaires aussi.



- Le titre ?

- Je l’ai pris d’un passage dans le livre. Les personnages sont dans un hamac à la nuit tombée. Je fais dire au personnage : « J’avais les larmes aux yeux, c’était épuisant à vivre, moi qui depuis le début n’avait qu’une ambition, celle d’écrire et de respirer la nuit à plein poumons ». Une façon pour lui de profiter du lieu et de l’instant.



- Les projets ?

- J’ai déjà un livre sur l’ordi. Il me faut le peaufiner un peu. L’écriture demande beaucoup de travail. Il sortira aux Editions La Trace qui me renouvellent leur confiance. C’est très porteur d’avoir un tel accompagnement.



- Et la musique ?

- J’ai aussi un projet musical, en effet, un CD avec des musiciens. On l’avait initié et enregistré durant le confinement en distanciel. La musique est toujours là. En 2014 j’avais composé l’album Isadora, un répertoire de compositions originales en langue espagnole, portugaise et corse, un voyage coloré et poétique. Ensuite j’ai participé à des disques pour enfants : Piccule Piccule Storie**** de Paula Bussi qui avait reçu le Prix Musanostra de la ville de Bastia en 2018. J’y avais composé l’illustration sonore, puis en 2019 Les Contes du Loup*****. Alain Surget avait écrit les textes et moi la musique. Les illustrations étant de Chloé Fruy. René Barthes était le narrateur de ce livre disque.