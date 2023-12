Livre : Les « Intimes confessions » de Bati Croce

On le dit féroce, ironique, pince-sans-rire, acide mais il sait aussi être, trop rarement, émouvant comme dans cette indiscrétion sur le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini. Pour ceux qui ne le suivent pas toutes les semaines dans « Settimana », le supplément du quotidien unique, ce livre est un recueil de ses chroniques publiées en 2023. C’est à la demande de l’association littéraire Musanostra que Bati Croce en 2022 avait accepté de faire un condensé de ces rubriques hebdomadaires. Un succès puisque l’association avait dû procéder à 3 retirages, le livre étant épuisé. Et c’est bien parti pour ce «tome 2», déjà un succès en librairie*. Notre «Philippe Bouvard» insulaire s’attarde avec sa plume qui le caractérise et le singularise sur le monde culturel, politique ou social corse. Il égratigne, il critique, il fait aussi l’éloge de ces acteurs-là. 40 chroniques dont 4 inédites. La préface est signée de l’une de ses plus fidèles lectrices : Marie Ferranti, grand prix du roman de l'Académie Française en 1995 et 2002. « J’ai été vraiment très ému de cette préface » avoue JB Croce. «Je n’ai pas la fibre d’un écrivain, je me qualifie de journaliste littéraire même si durant de nombreuses années passées au Provençal ou Corse Matin j’ai traité de toute l’actualité. Sur la fin de ma carrière je me suis spécialisé dans la chronique, un exercice parfois difficile, plein d’exigences. Dans ce deuxième opus on trouve toutes sortes histoires insolites, cocasses, ironiques parfois émouvantes ».



Au fil des pages nous rencontrons des personnages très différents les uns des autres : la réalisatrice Catherine Corsini, le chanteur Christophe, Roselyne Bachelot, Clara Luciani, Giorgia Meloni, Aurélien Gabrielli, Serge Gainsbourg et sa panthère nioline, Marie-Hélène Ferrandini, St Exupery, Alain Delon, Christophe Nobili, Fanfan Salvini, César Vezzani, Julien Clerc pour ne citer qu’eux, sans oublier Gilles Simeoni et François Tatti dans une version bien particulière de la fable «Le Corbeau et le Renard». A savourer !





Bati Croce sera en dédicaces ce vendredi 15 décembre à partir de 17h30 à la librairie Alma, Bd Paoli à Bastia. Séance de dédicace assortie de lectures d’extraits du livre distillées par des ami(e)s, membres d’associations culturelles.