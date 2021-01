Livre : «Histoires d'une famille corse presque comme les autres... »

Retraité de l’enseignement, Claude Franceschi est aujourd’hui conteur à… plein-temps et comme tout conteur il adore captiver le public par la parole et la gestuelle. Il a voyagé avec ses histoires de la Corse à la Gascogne, de la Provence à l’Algérie, de la Savoie à l’Auvergne… Les enfants le connaissent bien puisque donnant souvent (avant la pandémie) de jolis spectacles dans les écoles ou centres culturels avec Amélie Raffaelli.Aujourd’hui il nous gratifie d’un livre sur ses aïeux… «Ces histoires d’une famille presque comme les autres sont en fait un clin d’œil à mes aïeux qui, pour quelques-uns, ont vécu de sacrées aventures : certaines tristes et même dramatiques, d’autres émouvantes ou amusantes, et… presque imaginaires » explique Claude Franceschi. «Elles véhiculent en filigrane un patrimoine local témoin des mœurs et des faits d’une époque. Une part de vérité est toujours présente… non seulement pour les personnages mais aussi pour les évènements relatés. Des histoires qui sont autant à lire qu’à raconter. Je suis conteur et comme tout conteur j’adore captiver le public par la parole et la gestuelle. Nous voyageons ensemble au rythme d’une histoire. J’avais envie d’écrire ce livre pour partager encore plus et transmettre aux lecteurs l’envie d’aller écouter des histoires… ou même, de les raconter».Le livre explique aussi comment sont nés certains contes et véhicule quelques évènements de l’histoire locale. https://www.editions-maia.com/livre/histoires-dune-famille-corse-presque-comme-les-autres/ (envoi sans frais de port).. En vente aussi à la FNAC, Amazon…