Littérature : Carine Adolfini distinguée par l'académie des Jeux Floraux de Toulouse

Les Jeux floraux ont été institués en 1323, à Toulouse, par sept troubadours, gentilhommes et bourgeois toulousains, désireux de créer un concours de poésie doté d’une violette d’or. La première joute poétique se tint le 3 mai 1324.

Avec l’appui des capitouls (magistrats de la ville), les sept formèrent le « Consistori del Gay Saber » qui pérennisa le concours, le dota de nombreux prix et promut les règles de la rhétorique et le l’art poétique. Mais la période révolutionnaire entraîna la dispersion des membres de l’Académie et la suspension de ses activités. Elle fut rétablie en 1806 et depuis l’Académie ne cesse depuis d’attribuer des prix.





Ainsi chaque 3 mai dans la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, elle fait l’éloge de Clémence Isaure qui au XVème siècle aurait légué sa fortune pour la perpétuation de Jeux Floraux, et elle remet ses prix et ses fleurs, préalablement bénites à la basilique de la Daurade. Ronsard, Voltaire, Chateaubriand et Victor Hugo furent lauréats des concours de l’Académie. Considérée comme la plus ancienne société savante d’Europe, l’Académie des Jeux floraux a été reconnue d’utilité publique en 1923.





Un bel honneur donc pour l'auteure insulaire dont le livre « Les cloisons souples » constitue son 7ème ouvrage après « L’ochju » (Editions Dumane), « Altérations », « A l’iridescence », « D’écorce et de brume d’écume et de braise », « Ma béance ta demeure » (Editions Fior di Carta) et « Images Latentes et Un peu plus de deux mois » (Editions Fior di Carta). La récompense sera remise le 3 mai prochain.





« Je suis très heureuse d’avoir reçu une récompense de ce concours multiséculaire » déclare la lauréate. « De plus, le jury est composé de membres tous connaisseurs et amoureux de la poésie, parmi lesquels les poètes James Sacré, Jean Pierre Simeon, ou Adonis, des poètes pour lesquels j’ai beaucoup d’admiration, alors j’ai hâte de découvrir les commentaires du jury, cette récompense me touche et m’encourage dans la poursuite de mon chemin poétique, je suis heureuse aussi pour les éditions Arzilla et pour le village de Rutali et ses poètes cités dans ce recueil».





Dans « Les cloisons souples » Carine Adolfini évoque en effet la mémoire d’un village corse, Rutali, et les effets du temps sur les êtres et les lieux. Elle met notamment en avant « La Villa di Rutali », aujourd’hui maison d’hôte. « La maison, qui a résisté au temps, a protégé les souvenirs des disparus, ils embaument encore l’espace, on y trouve des photos sous la poussière, des coupures de presse, de vieux objets, toute une odeur de passé » souligne Carine Adolfini. « La villa a servi autrefois d’école. Elle appartenait à l’abbé Casta qui organisait aussi la rencontre des âmes vaillantes, parmi lesquelles l’actrice Marie-Josée Nat. À des époques plus anciennes on y cultivait la soie, l’espace palpite encore des souvenirs de ce lieu d’insouciance heureuse, sont palpables aussi les déchirures de voir partir les êtres d’une famille, ces moments de douleur qui peu à peu ont mené la maison à l’abandon. Toutes ces sensations ajoutées aux histoires racontées par « i rutalacci » ont nourri l’écriture de ce livre ».





Après avoir reçu sa récompense le mercredi 3 mai à Toulouse, Carine Adolfini présentera son livre « Les Cloisons Souples » le jeudi 4 mai à 17h30 dans les locaux de l’IRA à Bastia dans le cadre des rencontres littéraires organisées par l’association Musanostra.