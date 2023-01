Lisula : les élus d’opposition dénoncent le bilan municipal à mi-mandat

t qui donne 500 millions d‘euros à la Corse "Corte a récupéré 26 millions d’euros, Porto-Vecchio 20 millions, Calvi 9 millions et l’Île-Rousse ? Rien, aucun dossier n’a été présenté ! C’est gravissime ! Et pire encore, lorsque la ville a des subventions pour faire des travaux (rue de nuit par exemple) on laisse dormir le dossier, et on perd la subvention…"

Dans un communiqué adressé à notre rédaction les conseillers municipaux de la minorité Marie-Laure Guidoni, Paul Guidicelli, Alexandre Assainte, Jean-Pierre Santini et Jean-Stéphane Allegrini-Simonetti font le point sur l’action de la majorité après que ce vendredi 6 janvier, la majorité municipale U Core di Lisula ait invité ses militants à une rencontre pour dresser un bilan de demi mandat."Une conférence de presse pour quoi faire?" lance critique l'opposition,​Pour l'opposition, les travaux listés par le maire tels que l’amélioration à l’habitat pour les lignes de bus, la réhabilitation du couvent des filles de Marie, la création de l’épicerie solidaire, la création du Market place ont été réalisés par la Communauté de Communes. "Toutes les actions sociales en général, la réfection des ruelles, le remplacement du poste de secours, le Balagne Bike Festival, organisé par l’office de tourisme. La fondation du patrimoine pour l’église, la commune n’y est pour rien ! La région pour la route de contournement, pour la réfection des logements sociaux. Le pays de Balagne pour la voie verte, les Chemins de Fer de la Corse pour la création du parking de la gare (...) Ce sont eux qui l’ont construit et ce sont eux qui encaissent. La CCI de Corse pour l’aménagement et l’extension du port de commerce. Le Conservatoire du Littoral pour la réhabilitation des îles de la Pietra (…) La seule intervention de Madame le maire à ce titre fut de faire supprimer un parking de 60 places utile aux commerçants et à la population !"Très critique envers la mandature Bastiani, l'opposition revient sur les grands travaux de la ville.Cesconseillers dénoncent un prix du mètre carré en augmentation constante qui avoisine les 6 000 € euros, une population en déclin, des classes qui ferment, des élèves "qui fuient notre école" avec un cinquième de l’effectif en moins en 3 ans…L'opposition est montée au créneau aussi pour dénoncer les dérives de la gestion du personnel " À propos des embauches, on fait de l’électoralisme : 10 contractuels à temps plein en deux ans, 3 secrétaires pour Madame le maire, 60 % du budget est consacré aux salaires ! Conséquence : pour équilibrer le budget l’année dernière, on a été obligés de prendre 170 000 € au budget parking ce qui aurait été autorisé exceptionnellement par l’État."Ces élus regrettent aussi que L'’Île-Rousse n’ait obtenu aucune subvention au titre du PTIC, programme de l’ÉtaConcernant l’urbanisme ces élus dénoncent toujours plus de spéculation : "Un permis de construire pour 3 nouveaux immeubles, route de Calvi ! avec une nouvelle tranche de ces barres d’immeubles qu’elle dénonçait quand elle était dans l’opposition. Un permis de construire pour 24 nouveaux logements dans une nouvelle promotion immobilière, route de Calvi. Et enfin, cette promotion (…) de 80 logements pour lesquels on ne peut éluder la question des principes (…) et qui ont notamment amené 2 de ses adjoints à démissionner (…) "In fine, l'opposition revient sur "les démissions de deux de ses adjoints et non des moindres, de jeunes Île-Roussiens motivés et compétents qui partent pour des questions éthiques. En cas de nouvelles élections, ils en sont certains, le maire perdrait certainement les élections."