Lisula : Vestiges bâtis et petit mobilier découverts sur le site archéologique des îles de la Petra

Initiées début février, les fouilles archéologiques préventives réalisées par l'INRAP et prescrites par la Drac de Corse ( Direction Régionale des Affaires Culturelles), avant la réhabilitation du site par le Conservatoire du Littoral, sur l'île de A Petra de Lisula se sont terminées fin février. "L'inrap, est intevenu sur site dans le cadre du projet d'aménagement des îles, à la demande de la Drac de Corse, pour vérifier, sur une partie du tracé, l'impacts des futurs travaux sur les vestiges d'un site archéologique du néolithique mais également des vestiges plus récents", explique Florian Soula, responsable de recherches archéologiques à l'INRAP.



Ainsi durant plusieurs semaines, les recherches ont permis d'une part de vérifier l’absence de vestiges anciens sur cette partie de la route mais d'autre part d'y découvrir de rares objets néolithiques : des outils taillés dans différentes natures de pierre comme l'obsidienne, la rhyolithe, le quartz et plus rarement du silex, de la céramique modelée, ainsi que des éléments plus récents tels que des fragments de briques et de tuiles, et de la céramique tournée, plusieurs objets du mobilier néolithique. " Ceux-ci sont remaniés. Ils ont été mélangés a des niveaux plus récents, notamment au tardo medievio (fin du Moyen-Äge). Ces perturbations sont liées à la construction de la route survenue dans les années 1850, précédant la construction du phare en 1857. Cet aménagement récent a engendré dans un premier temps le remaniement d’une partie du site néolithique puis une nouvelle fois lors de son goudronnage qui a été fait bien plus tard" continue Folrian Soula.



A proximité du site où ont travaillé maintes fois Michel-Claude Weiss et Jean Sicurani, les fouilles préventives ont permis de découvrir un creusement de trou de poteau. " Il est possible que ce trou soit relatif à l'occupation néolithique. Il ne présente aucune perturbation liée aux périodes successives", précise Florian Soula. Des études complémentaires seront effectuées en laboratoire et une datation au radiocarbone sera réalisée afin de vérifier cette hypothèse. " Il indique probablement la présence d'un bâtiment, dont la chronologie reste à verifier", ajoute-t-il.

Sur des périodes plus récentes, les chercheurs ont pu identifier et documenter les différentes étapes de construction de la route, notamment celle de sa préparation avec la mise en place d'un sol en terre battue, de son chemin et de son goudronnage. Aucun autre aménagement ancien n'ayant été révélé, les travaux pourront donc avoir lieu sans risque d'impacter des vestiges du patrimoine archéologiques Corse.