Lisula : Le Secours populaire a inauguré ses nouveaux locaux

Le vendredi 8 mars dernier, la Fédération de Corse du Secours Populaire a célébré un moment marquant en inaugurant son nouveau local en Balagne, implanté au centre Jean Simi de Lisula. Offert gracieusement par la municipalité de Lisula, cet espace partagé avec la Croix-Rouge constitue un point d'ancrage crucial pour le Secours Populaire, doté de bureaux, d'une réserve alimentaire et d'une boutique de jouets et de vêtements ouverte à tous. Angèle Bastiani, maire de la commune, a souligné l'importance de cette initiative : "Nous avons choisi de mettre ce local à disposition du Secours Populaire, gratuitement, dans le cadre d'une politique sociale visant à accompagner les personnes en difficulté."



Pour Antonia Canioni, responsable de l’antenne Balagne, ce nouvel espace représente bien plus qu'un simple lieu : "C’est un local que nous partageons en partie avec la Croix-Rouge. Nous voulons offrir un accueil chaleureux à toutes les personnes qui franchissent notre porte, en leur proposant une oreille attentive et une assistance adaptée à leurs besoins." Elle insiste sur l'importance de toucher toutes les strates de la société, en particulier les personnes âgées et défavorisées."Dans nos villes et villages, il y a des personnes qui n’ont que 600€ de retraite et qui ont des difficultés. L’idée c’est de pouvoir atteindre ces personnes et de les aider. Tout le monde peut venir. Après une écoute attentive, s’il y a besoin d’une aide plus régulière, nous créons alors un dossier.", précise la responsable.



Pour les zones du rural, le Secours Populaire a mis en place le Traculinu, un solidaribus qui sillonne les villages. "On trimbale la boutique sur les places des villages et par ce biais, il est possible de contacter et rencontrer les personnes qui peuvent avoir besoin d’aide", précise-t-elle. "Une manière qui permet de créer un premier contact avec des personnes qui pourraient hésiter à franchir les portes du local." La boutique propose une contribution ouverte aux bénéficiaires prioritaires et à tous ceux qui le souhaitent, avec des prix allant de 1€ à 10€.





4000 bénéficiaires en Corse

​Présent à l'inauguration, Hyacinthe Choury, secrétaire général du Secours Populaire de la Fédération de Corse, indique : "En Corse, ce sont 4000 bénéficiaires qui reçoivent de l’aide du Secours Populaire pour un peu plus de 2000 familles. Nous sommes le département le plus pauvre de France, et nous sommes dans la proportion nationale qui comptabilise 8 millions de bénéficiaires qui reçoivent des aides des différentes associations." Il ajoute que plusieurs activités sont proposées, notamment des actions en faveur de la jeunesse et des actions culturelles.

Le Secours Populaire est également présent à Calvi et organise un repas Pulenda Figatellu au centre de vacance Orizonte Novu le 16 mars, démontrant ainsi son engagement continu envers la solidarité et le soutien aux personnes dans le besoin.