Lisula : Démission des quatre élus d'opposition au conseil municipal

Vous avez annoncé récemment votre démission du conseil municipal de Lisula. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision ?

Nous avons été amenés à déserter l’enceinte du conseil municipal, non pas par manque de courage mais bien parce que nous ne voulions plus participer aux jeux du cirque organisés par l’empereur Bastiani. Les raisons sont multiples mais cette décision, vous l’aurez bien comprise, dans un contexte politique à savoir les prochaines échéances municipales.



Vous semblez dire que l’ambiance au sein du conseil municipal était difficile ?

Les agissements du Maire et de ses collègues devenaient de plus en plus insupportables et inacceptables. Car bien que dans l’opposition c’est bien un sentiment de honte qui m’animait, dès le début du mandat. Honte de voir le peu de respect d’un Maire envers ses conseillers municipaux qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité d’ailleurs ! Honte de la méchanceté et du mépris dont elle a fait preuve dès le début de son mandat envers certains collaborateurs par des comportements tellement humiliants qu’il m’est impossible de les formaliser dans ces lignes…





Votre retrait semble être un geste politique. Pourquoi avoir agi maintenant, à quelques mois de la fin du mandat ?

Parce que j’ai le triste sentiment que notre ville prend un tout autre tournant depuis 2020. Le tournant d’une ville qui attire les convoitises, trop, et que ses prédécesseurs ont mis tant d’années à empêcher… une ville où la moindre parcelle non bâtie fait l’objet de grands projets, avec la bénédiction du maire et son équipe.

On peut aujourd’hui clairement se poser la question des interférences entre ce monde des affaires et certains élus ! Trop de connivences, de liens entre élus, décisions prises à la mairie ou autorisations accordées. Et le plus triste c’est qu’on en apprend tous les jours !

Dans ces conditions, je ne souhaitais plus être associé à ce conseil municipal, même en tant qu’élu d’opposition ! Et j’espère que la campagne électorale qui approche nous permettra de mettre sur la place publique ce débat et d’informer la population sur ce qui se trame demain.





Vous critiquez la gestion du maire et de son équipe, en particulier l'absence de bienveillance envers la population. Pouvez-vous nous en dire plus ?

L’absence de bienveillance de madame le maire envers ses administrés est désormais connue et subie par l’ensemble de la population. Elle oblige, met au pied du mur ! Un seul exemple, la fermeture à répétition (et possiblement définitive) du parking Napoléon ! Et si vous n’êtes pas content c’est pareil… Elle a bien revêtu l’écharpe tricolore imposant une certaine éthique et ligne de conduite mais n’en a perdu son ADN. La mandature a débuté avec des murs en pierre, elle s’est poursuivie avec des murs en pierre, et notamment la « clôture » de l’Eglise, et se terminera très certainement avec d’autres murs en pierre…





Votre retrait s’accompagne d’une critique sévère de la situation actuelle. Qu’est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Avez-vous des ambitions spécifiques pour l’avenir de Lisula ?

À l’heure où je vous parle ce qui m’anime c’est surtout de faire de cette ville, une ville apaisée et non pas une ville résignée comme nous le constatons tristement tous les jours. L’Île-Rousse mérite des élus sincères et honnêtes qui œuvrent pour le bien de chacun et pas d’imposteurs qui se pavanent avec photographe personnel au frais du contribuable. Le fil conducteur de mon action reste et restera l’intérêt des Îles-Roussiens et l’avenir de nos enfants.





Enfin, pour les élections municipales de 2026, peut-on vous attendre à un retour en politique et sous quelle forme ?

Pour l’heure, je ne connais pas encore le format de mon implication mais je serai présent de quelle qu’en soit la manière.