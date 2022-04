Linguizzetta cultive son histoire

Un toponyme, qu’est-ce que c’est ? C’est un mot savant pour désigner tous ces noms de lieux, officiels ou connus seulement des plus anciens, qui nous racontent, quand on sait les décrypter, l’histoire d’un territoire : qu’ils soient en lien avec les activités humaines, les particularités géographiques ou même d’anciennes familles et occupants des lieux…



Si l’imagination de nos ancêtres avait toute liberté de les créer voire de les modifier, l’administration d’aujourd’hui a ses exigences. « En ce qui concerne les toponymes, explique le maire Séverin Medori, nous sommes tenus par des obligations légales : en premier lieu les services de secours, les pompiers ; mais aussi la Poste, avec ses propres normes ; la fibre qui est en train d’arriver… Il faut tout rentrer dans une banque de données nationale, pour que ces services disposent des mêmes adresses, quels que soient les organismes. Aussi, la question qui se posait à nous était : est-ce qu’on essaie de sauver tout de suite un maximum de ces noms ? Ou est-ce qu’on attend encore pour tenter de les sauver tous ? »



Car s’il est une richesse à Linguizzetta, c’est bien celle de ses toponymes : ils sont bien plus nombreux que ce que l’on pourrait imaginer.



Une opération coûteuse

Il fallait trouver un point d’équilibre. L’opération qui a été menée n’est donc pas totalement exhaustive. D’autant que ce travail d’adressage, pour lequel la plus grande précision est requise, a un coût : « Il faut prévoir un budget conséquent, complète le maire. Nous l’avons réparti sur 2021 et 2022. »

Il était temps ! « Nous étions en train de perdre la route des Petraghje, par exemple, qu’on appelait également “route du curé” parce qu’au temps de ma jeunesse, le curé habitait là-bas ! » De la même façon, la route du village était devenue la route de la SOMIVAC. L’objectif était de redonner des noms qui correspondent à l’histoire du village : « que ces lieux-dits reviennent dans le langage courant d’où ils avaient disparu ! » Et si la totalité des toponymes n’a pas encore été officialisée, que l’on se rassure : il sera toujours possible de compléter la base ainsi initiée.



Bercaghja ou Barchaia ?

Pour des raisons économiques, et parce que l’histoire se construit aussi au fil de notre présent, il a fallu également garder les noms de marques commerciales. Ainsi, l’ancienne route Dicepone a-t-elle vu son nom associé à celui de Bagheera.

Enfin, une dernière difficulté – et de taille ! – a dû faire grincer bien des dents, comme en témoigne le souillage, il y a peu, de l’un des panneaux : le choix de la “bonne” orthographe ! « Nous avons fait quelques erreurs qu’il nous faudra rectifier », reconnaît Séverin Medori. Car au fil du temps, surtout dans notre culture de tradition orale, la façon d’écrire les noms a changé : « Pour beaucoup de lieux-dits, nous avons trouvé trois ou quatre écritures différentes, que ce soit dans les documents officiels de la mairie, ou dans des écrits vieux de 70 ou 80 ans ».

Ainsi, le lieu-dit Bercaghja, là où se trouvait l’ancien port de Bravone, s’orthographie également Barchaia. C’est là que se trouve un baptistère antique, reconstruit vers la fin du IVe siècle, près de l’ancienne chapelle préromane de Santa Maria. L’occupation de ce site où l’on trouve nombre de sépultures en tuiles, d’origine apparemment romaines, semble être particulièrement ancienne.