Linguizzetta. Elle a tout perdu dans le feu de son mobil-home : une cagnotte pour l'aider

Il n’a suffi que de quelques minutes pour qu’elle perde l’intégralité de ces affaires dans l’incendie de son logement. Le 17 août, Emilie Camain voit un départ de feu se produire dans le mobil-home dans lequel elle habite depuis un an. Cette femme de 36 ans, étudiante à distance en deuxième année de BTS agricole avec Agrosup Dijon, est en apprentissage depuis un an chez Solobio, une ferme située à Linguizzetta qui pratique l’agro-écologie.



Très vite, elle tente sans succès d’éteindre le feu par ses propres moyens, alerte les sapeurs-pompiers qui arrivent vingt-cinq minutes plus tard et maîtrisent l’incendie. En moins d’une heure, le mobil-home dans lequel Emilie vivait est parti en fumée. « J’ai pu sauver une bonne partie de mes cours de BTS et pour l’instant, mon ordinateur de travail a redémarré. En revanche, tous les vêtements, la nourriture et l’ameublement qui étaient à l’intérieur sont irrécupérables, détaille-t-elle. Heureusement, le feu ne s’est pas propagé dans le maquis, les animaux n’ont pas été touchés et la ferme est intacte ».



L’activité de Solobio, qui réalise de l’agroforesterie avec des parcelles de production de légumes, associés à des arbres fruitiers et de l’élevage de poules, continue de tourner. Toutefois, Emilie assure que « ça perturbe pas mal les activités de la ferme, surtout qu’on est en pleine saison », et que la ferme doit continuer d’honorer les commandes des magasins qu’elle livre de Bastia jusqu’à Porto-Vecchio.