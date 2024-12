Ligue B - Le GFCA Volley s'impose au forceps face à Martigues (3/2)

Les Ajacciens poursuivent leur superbe parcours dans le championnat de Ligue B avec une 8e victoire en 9 matchs leur permettant de terminer en tête à l’issue de la phase aller. Un match tristement marqué par le malaise du passeur de Martigues qui a dû être évacué sur Marseille dans la soirée.

Le GFCA Volley s’est imposé en quatre sets face à une accrocheuse équipe provençale, qui a perturbé le collectif gazier notamment en remportant le second set (23/25) grâce notamment à Talia, leur talentueux pointu. Déjà vainqueur dans le premier set (25/23), les Gaziers réagissaient par la suite et se déchainaient même dans le 3e set, remporté très largement (25/13). Mais, encore une fois Martigues ne lâchait pas et égalisait même à 2 sets partout (22/25). A l’issue d’un tie-break de folie, c’est finalement le GFCA Volley qui prenait le meilleur (25-23) et remportait ainsi une 8e victoire en 9 matchs. Solide leader de Ligue B, le GFCA compte désormais 24 points, devant Fréjus.