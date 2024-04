Ligue 2 : la navette pour le stade de Furiani débute ce samedi

C’est l’autre grand test attendu par les turchini ce week-end. La compagnie des Chemins de fer corse (CFC) mettra en circulation samedi 6 avril les premières navettes chargées d’acheminer les supporters de Bastia et Casamozza jusqu’au stade Armand-Cesari, à l’occasion du match entre le Sporting et Dunkerque. « Cela aura valeur de test avant un vrai déploiement pour la saison prochaine », précise Jacque Chibaudel, le directeur de la production des CFC. Le service sera disponible pour les quatre dernières rencontres en Corse du championnat de Ligue 2 de football.







Un aller-retour pour 3€







La navette permettra aux supporters de venir jusqu’au stade de Furiani au départ des gares de Bastia et Casamozza. Ces rames, qui circuleront en plus des trains habituels, ont chacune une capacité de 400 passagers, mais elles n’accepteront que 300 personnes dans chaque sens de circulation lors de cette première phase. Pour y accéder, les voyageurs devront être munis d’un billet spécifique, à acheter sur internet ou à prendre en gare, au tarif de 3€ pour l’aller-retour. Pour ce premier essai, les CFC ont mis en vente 600 billets, et près de la moitié d’entre eux étaient déjà vendus jeudi soir. Ces navettes doivent aider à « fluidifier les déplacements et réduire la congestion routière, surtout à la sortie des matchs », espère le directeur de la production des CFC. Pour les matchs de 19h, les supporters pourront emprunter les trains existant pour venir au stade et des navettes spéciales seront mises en place pour le retour. En revanche, lors des matchs à 20h45, « le plan de transport sera totalement adapté à l’aller comme au retour », assure Jacques Chibaudel. Les navettes à l’aller seront disponibles une heure et demie avant le début du match tandis que les derniers trains partiront environ 15 minutes après le coup de sifflet final.











Les billets de 🚆 pour assister à la rencontre SCB-DUNKERQUE ⚽️ sont dès à présent disponibles !

ℹ️ Prix spécial 3,00€ l’aller-retour.

⚠️ places limitées ⚠️



🧑‍💻 Réservez dès maintenant votre billet en ligne pour ne pas manquer ce match crucialhttps://t.co/X4JasTW1ZA

— Chemins de Fer de la Corse (@CFCORSE) April 2, 2024











Un vieux projet devenu réalité







Le projet de navettes pour acheminer les supporters jusqu’au stade de Furiani les jours de match était dans les cartons depuis une dizaine d’années. Lors de la fermeture du tunnel il y a deux ans, les dirigeants des CFC s’étaient engagés à concrétiser ce projet ambitieux. Pour cela, ils ont concerté les socios, les dirigeants du club ainsi que la Collectivité de Corse et la Communauté d’agglomération de Bastia afin de mettre en place le meilleur dispositif. Les travaux de la gare de Furiani, qui ont duré environ sept mois, ont été l’occasion d’aménager la gare avec une traversée piétonne sécurisée, une clôture végétale, un système d’éclairage refait à neuf et l’installation de caméras de vidéosurveillance pour compléter la sécurisation du lieu. « On s’est aperçu que les gens traversaient partout les jours de match, ce qui accentue les risques de collision », reconnaît Jacques Chibaudel. La rénovation de la gare a été intégralement financée par la Collectivité de Corse à hauteur de 1,3 million d’euros. Dans l’optique que ce système trouve son public, la direction des CFC est en discussion avec le Sporting Club de Bastia pour créer une offre préférentielle pour combiner le billet du match et le ticket de train.