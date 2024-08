Ligue 2 : dispositif très allégé par beIN Sports pour Red Star-Ajaccio

La rencontre de la deuxième journée de Ligue 2 entre le Red Star et l'AC Ajaccio, ce lundi soir à 20h45, sera retransmise par beIN Sports dans des conditions inhabituelles. Selon des informations de RMC Sport le diffuseur a opté pour un dispositif technique minimaliste, conséquence directe des tensions actuelles avec les supporteurs du championnat.



Le match sera commenté à distance depuis La Factory, le siège de beIN Sports à Boulogne-Billancourt, et non depuis le stade Bauer à Saint-Ouen. Aucun car-régie ne sera déployé sur place, une prise de décision exceptionnelle pour le diffuseur exclusif de la Ligue 2 jusqu’en 2029. De plus, seulement deux caméras seront utilisées pour capturer les images du match, avec une prise d’antenne retardée à 20h40, quelques minutes seulement avant le coup d’envoi.



Cette décision intervient après un week-end marqué par de nouveaux incidents dans le cadre du conflit opposant beIN Sports aux supporteurs. Samedi dernier, à Lorient, en marge de la rencontre contre Grenoble, deux camions-régies du diffuseur ont été vandalisés. De plus, le match a été interrompu pendant 25 minutes à cause d'incidents dans le stade.



Depuis le début de la saison, les supporteurs s’opposent à la diffusion du multiplex de Ligue 2 le vendredi soir, alors que ce créneau était précédemment réservé au samedi soir. La fronde s’intensifie chaque semaine, poussant les acteurs du football à rechercher une solution. Une réunion de crise doit d’ailleurs se tenir dans les prochains jours pour tenter de désamorcer la situation.