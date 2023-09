Ligue 2 - Le Sporting de Bastia nettement battu par Laval (0-3)

6ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 3 Stade Lavallois MFC (0-1)

Stade Armand-Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux

Spectateurs : 12 363 spectateurs.



Arbitre principal : Olivier Thual

Arbitre assistant : Nicolas Durand

Arbitre assistant : Youssef El Hamzou

4ème arbitre : Romain Zamo



Buts :

Roye (27ème) – Drame (csc 51ème) – Baudry (54ème) pour Laval



Avertissements :

Yapi (24ème) –Maggiotti (78ème) pour SCB

Kadile (43ème) – Sana (48ème) pour Laval



SCB : Boucher – Roncaglia (Conte 58ème) – Drame – Bohnert – Yapi – Tavares – Vincent (c)(Alfarela 58ème) – Lienard (Lega 82ème) – Ducrocq – Santelli (Janeh 82ème) – Djoco (Maggiotti 58ème).

Entr. : Régis Brouard



SLMFC : Samassa – Baudry (Balde 88ème ) – Vargas – Diaw – Cherni – Tavares – Goncalves – Roye (c) (Benard 66ème) – Sanna (Thomas 88ème) – Kadile (Labeau 71ème)– Tchokounte (Tell 88ème) .

Entr. : Olivier Frapolli



Les Bastiais donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Ils étaient les premiers à se mettre en valeur avec un tir de Tavares à l’entrée de la surface, bien capté par le gardien lavallois Samassa qui s’était détendu de tout son long (1ère). Les Mayennais réagissaient aussitôt obtenant de nombreux coups de pied arrêtés dans les 30 m corses. Si le jeu était finalement équilibré entre les deux formations, les visiteurs, sur un mauvais renvoi de la défense insulaire, ouvraient le score à la 27ème minute par Roye du maître tir à raz de terre des 20 m, dans le coin droit de Boucher. (0-1).

Si les joueurs de Brouard affichaient une meilleure possession du ballon, quadrillant bien le terrain, ils n’arrivaient pas à prendre en défaut l’arrière garde mayennaise, manquant d’inspiration dans les derniers mètres. Les Bastiais rentraient aux vestiaires avec un handicap d’un but.

Comme en 1ère période les Bastiais se montraient entreprenants dès la remise en jeu avec notamment une belle tentative en pivot de Santelli au point de penalty sur un centre de Yapi de la droite (47ème). Puis c’est un coup franc de Lienard de la droite, au 30 m, qui frôlait la transversale de Samassa. Les Lavallois, sur un contre allaient être réalistes à la 52ème.

Sur un centre de la gauche de Charny, Drame, bien malheureux, détournait le ballon dans son propre but (0-2).

Et la note s’alourdissait à la 55ème. Sur un corner de la droite de Vargas, Baudry d’une tête décroisée trompait Boucher (0-3).

Les Corses étaient KO debout. Régis Brouard faisait rentrer du sang neuf, Alfarela, Maggiotti et Conte, pour redynamiser son équipe.

A la 70ème, Santelli sur la gauche avait l’occasion de réduire le score mais ce diable de Samassa lui subtilisait le ballon.

A la 77ème nouvelle occasion pour les Corses mais sur le centre au cordeau de Yapi de la droite, Conté s’emmêlait les crayons aux 6 m. Malgré encore quelques coups de butoirs des Bastiais, les Lavallois tenaient bon et remportaient le match.

Coup de froid sur Furiani.