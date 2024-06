Ligue 2. L'AC Ajaccio rétrogradé en National : une réunion publique pour tenter de rassurer les supporters

« Comment se fait-il que nous en sommes là alors qu’après la saison en Ligue 1, on nous avait dit que nos dettes étaient épongées ? ». La première question fuse dans l’assistance, dès les premières minutes de la réunion publique, organisée en urgence par le club ajaccien pour tenter de répondre aux interrogations de leurs supporters. Un climat tendu à la suite de la rétrogradation du club ajaccien en National par la DNCG.



Une question qui amène de suite une mise au point de Jean-Noël Fattaccioli, le vice-président de l’ACA en charge des finances : « En Ligue 1, nous avons reçu près de 15 millions d’euros de CVC que nous avons réinjectés immédiatement dans l’amélioration du stade. On nous avait promis 17 millions de droits TV, nous en avons reçu seulement 12 millions ! Il a fallu payer des salaires entre 6 000 et 35 000 euros par mois, voilà la réalité des chiffres. Moi, je n’ai pas besoin de l’ACA pour vivre, je suis là pour aider le club, je vous livre les chiffres tels qu'ils le sont et non pas selon les rumeurs ».



"10 chances sur 10 de rester en Ligue 2 la saison prochaine"



Les chiffres, justement, les supporters n’auront pas celui qu’ils attendent, le montant manquant pour pouvoir évoluer sereinement en Ligue 2 la saison prochaine. « Ce n’est pas les 43 millions d’euros de dette des Girondins de Bordeaux, je vous rassure. Nous avons eu un manque à gagner d’un sponsor, qui n’a pas payé sa part et c’était une somme importante. Nous avons gagné au tribunal, nous attendons de récupérer cette somme. Mais, je vais apporter les garanties nécessaires pour inverser la décision en appel. Sur une échelle de 1 à 10 ? Nous avons 10 chances sur 10 de rester en Ligue 2 la saison prochaine » poursuit le vice-président du club, peu habitué à communiquer et à prendre la parole devant ses supporters.



« Nous ne sommes pas assez aidés par les Collectivités »



Au fil de la conversation, quelques chiffres ressortent et agacent Jean-Noël Fattaccioli : « Notre stade, nous en sommes propriétaires, mais il nous coûte 1,2 million par an en maintenance. Les fumigènes des supporters ? C’est 110 000 euros par an. Nous recevons 90 000 euros de la Ville d’Ajaccio et 160 000 euros de la Collectivité de Corse en subventions. La Ville de Martigues, par exemple, elle donne 1 million d’euros par an de subvention à son club de football. Notre Centre de formation, dont nous payons directement un forfait au CSJC, c’est le 4e le plus cher des clubs pros ! Globalement, nous ne sommes pas assez aidés par les collectivités, par rapport à d’autres clubs ». Danielle Antonini, élue au sein de la majorité territoriale, présidente du CSJC, est dans la salle et n’apprécie guère : « Je vous rappelle que vous avez besoin du CSJC pour avoir ce centre de formation, et qu’il me semble qu’il répond à toutes vos attentes en termes de structures et de qualité ». Une polémique désamorcée immédiatement par les dirigeants ajacciens.



Dans l’assistance, les questions pleuvent, notamment sur l’opacité du club concernant les ventes des joueurs et les indemnités de transfert non communiquées. Daniel Bufano, le Président, « regrette le manque de communication du club, mais invite les supporters à se rendre sur le site de la LFP où apparaissent les comptes des clubs et notamment les recettes en termes de mutations de joueurs. Nous vendons, en général, nos joueurs entre 1,5 et 2 millions d’euros. Nous avons besoin de ces ventes pour équilibrer les comptes. Mais il faut aussi penser à l’équilibre sportif de l’équipe pour avoir une équipe compétitive. Nous avons misé sur un centre de formation, qui permet de faire évoluer des joueurs au niveau professionnel avant de les vendre par la suite ».



La vente du club actée à moyen terme



Le cas Marchetti, les départs de Bammou et Chanot, les déclarations d’Olivier Pantaloni ou celles de Valentin Jacob dans les médias sont aussi évoquées et décriées mais les dirigeants bottent en touche : « La prochaine fois, nous inviterons Yohan Cavalli, responsable du sportif, pour répondre à tous ces sujets. Aujourd’hui, nous sommes là pour le volet financier. Il faudrait organiser une réunion trimestrielle pour pouvoir répondre à vos attentes » évoquent les dirigeants.



Le climat s’apaise, un supporter rassuré par le discours annonce : « Je vous remercie pour ces explications, je vous fais confiance, et si nous avons 10 chances sur 10 de rester en Ligue 2 alors je vais renouveler mes 4 abonnements pour la saison prochaine ». Avant de clôturer, un supporter historique du club veut en savoir plus sur les rumeurs de vente et l’avenir de l’AC Ajaccio. Daniel Bufano répond en toute transparence : « Alain Orsoni, le propriétaire du club ne vit plus à Ajaccio. Il a beaucoup apporté au club, il a notamment réussi à faire accéder plusieurs fois le club en Ligue 1, il a fait de grandes choses au niveau des infrastructures mais il a maintenant décidé pour l’avenir de l’ACA et sa pérennité, de mettre en place un protocole de cession de ses parts. Je suis ici pour réussir cette transition ». Jean-Noël Fattaccioli acquiesce et ajoute : « Il faut de nouveaux capitaux pour restructurer le club, mais pas avec moi, je préfère être clair. Je suis uniquement là pour aider le club avant de partir ». Une vente qui pourrait être finalisée d’ici quelques mois.



En attendant, l’AC Ajaccio, qui a fait appel de la décision de la DNCG, devrait être auditionné le 14 juillet pour savoir s’il pourra bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Il restera alors un petit mois avant la reprise du championnat pour acter le choix du nouvel entraîneur et renforcer l’équipe première afin de poursuivre son aventure dans le monde professionnel du football d’aujourd’hui. Un miracle permanent.