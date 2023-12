Ligue 2 - Incidents racistes à Furiani : la décision de la LFP rendue le 17 janvier

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a examiné jeudi soir les "incidents" survenus lors de la rencontre entre le Sporting de Bastia et Quevilly-Rouen le 16 décembre 2023. Les supporters du SC Bastia ont été impliqués dans des comportements répréhensibles, dont des propos racistes envers le corps arbitral, ayant entraîné une interruption momentanée du match. De plus, l'usage d'engins pyrotechniques et le jet d'un pétard sur l'aire de jeu ont été constatés.



En raison de la gravité de ces faits, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier à l'instruction. La décision finale sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 17 janvier 2024, à 18h00, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport. Cette affaire met en lumière la nécessité de prendre des mesures fermes pour lutter contre le racisme et les comportements inacceptables dans le football professionnel.