Ligue 2 : Difficile mais importante victoire du Sporting face à Pau (1-0)

Les Bastiais prenaient le match par le bon bout en se créant quelques bonnes opportunités dès les premières minutes. Il fallait un tir de Yattara à la 20ème pour réveiller les Palois, plutôt sur la défensive jusqu’alors. Les joueurs de Didier Tholot se montraient alors plus pressants sur le but de Placide. Les Bastiais reculaient, ils n’étaient plus maîtres du jeu. Ils sortaient la tête du sac dans les 10 dernières minutes de cette 1ère période mais sans pouvoir concrétiser. 0-0 c’était le score à la mi-temps.

Les Bastiais démarraient encore bien leur mi-temps mais se heurtaient à une solide et renforcée défense visiteuse. Mais les coéquipiers de Vincent n’abdiquaient pas et continuaient à harceler l’arrière-garde paloise. Manquaient la justesse des passes et la finition chez les joueurs de Régis Brouard. Comme en 1ère période les visiteurs reprenaient des couleurs après une bonne vingtaine de minutes. Malgré 3 changements, les protégés du président Ferrandi bafouillaient leur football et les Palois en profitaient. Ça sentait le KO d’un côté comme de l’autre dans le dernier quart d’heure. Le premier uppercut était décroché à la 77ème par Santelli qui ouvrait le score pour le SCB sur un centre de Van Den Kerkhof. Quelques minutes plus tard Kaïboue voyait son tir renvoyé par la transversale du portier visiteur.

Le dernier rush des joueurs de Tholot ne changeaient rien au score. Le SCB l’emportait logiquement par le minimum.



Feuille de match

19ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 – 0 Pau FC (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : Vent d’ouest modéré par moment en 1ère période, 11°

Spectateurs : Environ 8500



Arbitre: Pierre Legat

Arbitre assistant : Grégoire Valleteau

Arbitre assistant : Yohann Larhant

4ème arbitre : Timothé Bonnot



But :

Santelli (77ème) pour SCB



Avertissements :

Sainati (49ème) – Baï (89ème) pour le SCB

Boli (62ème) – Ruiz (82ème) pour PFC



SCB : Placide – Drame - Kaiboue – Van Den Kerkhof – Sainati – Tavares - Vincent (c) (Baï 67ème) - Salles Lamonge (Roncaglia 84ème) – Ducrocq – Alfarela (Schur 67ème) – Djoco (Santelli 67ème).

Entr. : Régis Brouard



PFC : Olliero – Kouassi (c) – Sow (Abzi 86ème) – Koffi – Ruiz – Jean Lambert Evans (Bouchlarhem 86ème) – Nisic (D’Almeida 78ème) – Sylvestre – Boli (Clayton 67ème) – Bassouamina – Yattara (Beusnard 67ème).

Entr. : Didier Tholot



Film du match

Coup d’envoi donné par les Bastiais qui attaquent face à la tribune Est.

2ème : Sur un tir de Sébastien Salles-Lamonge (SCB) à l'extérieur de la surface de réparation, le gardien palois Olliero se couche sur sa gauche pour capter le ballon.

8ème : Corner de Kaïboue (SCB) de la droite, la reprise trop écrasée de Sainati au 1er poteau est bien captée par le gardien palois.

20ème : Tir puissant à ras de terre de Yattara (PFC) à l’entrée de la surface corse. Le ballon passe tout près du montant gauche du gardien Placide

25ème : Coup-Franc pour les visiteurs à 25 m, face au but de Placide. Le tir de Jean-Lambert est contré par le mur bleu.

27ème : Tir dans la surface, face au but, de Bassouamina (PFC) bien capté par Placide.

34ème : Excentré sur la gauche, Sylvestre (PFC) tente sa chance dans la surface mais le ballon est bien bloqué par Placide.

38ème : Alfarela (SCB) s’infiltre dans la surface paloise et tire mais la balle passe au-dessus des buts d’Olliero.

Mi-temps 0-0

48ème : Raid de l’arrière de Kaïboue (SCB) qui parvient jusqu’à l’angle gauche de la surface paloise. Son tir puissant passe à coté des buts d’Olliero.

53ème : Coup-franc de Salles Lamonge (SCB) des 35 m sur la droite. Le ballon repris de la tête aux 6 m par Alfarela est claqué au-dessus de sa transversale par Olliero.

59ème : sur un centre de la gauche de Sylvestre (PFC), Yattara rate sa bicyclette au 2ème poteau.

73ème : Centre de Schur (SCB) de la gauche mais Santelli ne peut couper la trajectoire du ballon au point de penalty.

75ème : Centre de Tavares (SCB) de la gauche, la reprise de Santelli est trop écrasée pour tromper la vigilance d’Olliero.

77ème BUT: Centre de la droite de Van Den Kerkhof. Santelli propulse le ballon dans le but d’Olliero.

80ème : Coup-franc bien placé pour Pau, juste à l’entrée de la surface bastiaise. Koffi met le ballon largement au-dessus de la transversale de Placide.

84ème : Coup-franc pour le SCB à l’entrée de la surface de Pau. Le missile de la droite de Kaïboue heurte la transversale du portier palois.



Ils ont dit

Kevin Van Den Kerkhof, défenseur SCB

«Le match était important pour poursuivre la série. La victoire fait du bien. On a bien pris ce match. On a un très bon groupe, soudé, les remplaçants apportent de la fraicheur. Le groupe est bien. Il y a une bonne mentalité. On est sur la bonne voie mais on n’en est qu’à la moitié. Il faut continuer avec cet état d’esprit »



Régis Brouard (entraineur du SCB)

«On prend volontiers cette victoire. C’était un match difficile et compliqué. On a fait une bonne entame pendant 20 minutes puis on s’est fait bouger et on est tombé dans un faux rythme. En 2ème période le bloc des deux équipes s’est écarté et il y a eu des coups à jouer des deux côtés. On marque un beau but. On aurait très bien pu le perdre, il faut rester lucide. C’était dur ce soir, tout n’a pas été parfait mais c’est bien. J’attendais beaucoup de mes joueurs ce soir et je leur décerne un diplôme. Si je fais le bilan des matchs aller, c’est plus que satisfaisant. Sur le plan comptable, 28 points, c’est très bien. J’espère qu’on va pouvoir répéter ce type de performance. Les joueurs doivent comprendre qu’il faut être dans la continuité et la persévérance pour faire quelque chose. Je pense qu’ils ont compris, mais cela demande confirmation» .



Didier Tholot, entraîneur de Pau

« On a fait jeu égal. On des situations mais on ne les concrétise pas. On aurait du avoir un penalty pour nous. Sur l’état d’esprit je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Si on le garde, on prendra des points ».