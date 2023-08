Ligue 2. ACA - Girondins de Bordeaux : déplacement sous surveillance pour les supporters bordelais

À partir du 21 août à 6h jusqu'au 22 août à 6h, toute personne se déclarant supporter du FC des Girondins de Bordeaux ou adoptant un comportement similaire se voit interdite d'accès au stade François Coty.

La zone englobant la D503 (ancienne route de Sartene), entre les ronds-points du Genovese et du Vazzio (intersection avec la T21), est déclarée inaccessible pour toute circulation, stationnement compris.

Une interdiction totale d'accès et de circulation s'applique dans le centre-ville d'Ajaccio, selon les limites définies dans l'annexe.

Toute entrée et circulation sont proscrites dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires d'Ajaccio.

Des mesures de sécurité strictes interdisent la possession, le transport et l'utilisation de pétards, fumigènes, ainsi que de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, dans les zones précédemment citées ainsi que dans les environs du stade.

Le stade François Coty à Ajaccio se prépare à accueillir une rencontre tendue entre l’Athletic Club Ajaccien et le FC des Girondins de Bordeaux le 21 août prochain. Pour assurer le bon déroulement de l'événement et prévenir tout risque d'incident, la préfecture de la Corse du Sud a annoncé ce vendredi un renforcement des mesures de sécurité.Ces mesures comprennent notamment des restrictions d'accès et de circulation pour certaines zones clés, ainsi que l'interdiction de certains comportements à risque dans et autour du stade. Cette décision fait suite à des incidents survenus lors de saisons précédentes impliquant des comportements violents de la part de supporters ou d'individus prétendant l'être.Un important dispositif policier sera mis en place pour veiller à l'application stricte de ces mesures et prévenir tout désordre public. La préfecture tient à garantir la sécurité de tous les participants à cet événement sportif et à assurer son déroulement dans un environnement sûr et pacifique.