Lignes maritimes Corse - Sardaigne : Un service public pérenne entre Pruprià et Porto Torres en 2023 ?

Une refonte des lignes

Flora Mattei rappelle également que pendant plusieurs années et jusqu’en 2017, la compagnie La Méridionale, a assuré les deux rotations hebdomadaires entre Porto Torres et Pruprià dans la continuité du service public maritime entre Marseille et Pruprià. « Le manque de rentabilité de cette ligne avait d’ailleurs poussé la compagnie à interrompre son service, car non compensé ». Face à cette situation et pour maintenir une desserte entre les deux îles, la Région autonome de Sardaigne a, en novembre 2018, mis en œuvre une DSP entre Bunifaziu et Santa-Teresa di Gallura pour une durée de trois ans. La conseillère exécutive admet que « cette ligne historique et importante au niveau du transport des passagers et de marchandises entre les deux îles ne semble plus suffire » et qu’elle fait l’objet « d’un certain nombre de dysfonctionnements techniques et organisationnels ». Elle évoque « un travail de fourmi », mais qui n’a pu aboutir « en raison d’une réponse hors-délai » de l’Etat français (SGAC et DGCL), « l’Etat italien a demandé la reprise des négociations ». C’est dans cette perspective, poursuit-elle qu’une réunion s’est tenue à Pruprià en septembre dernier en présence de nombreux acteurs locaux. « Des transporteurs corses et sardes nous ont exprimé leur incompréhension face aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien sur cette ligne exclusive. Pour qu’un véritable service public maritime soit assuré entre nos deux îles, une refonte, avec restructuration précise et adaptation cadrée des lignes, est nécessaire afin de répondre aux demandes aussi bien sociales, culturelles, économiques de la Corse que de son île sœur ».



Une priorité

La présidente de l’OTC précise que le périmètre de la convention de ce service public maritime transfrontalier est en train d’être établi et qu’il sera « similaire » à celui de 2017 entre Pruprià et Porto Torres. En termes de calendrier, elle prévoit une présentation de cette DSP à l’Assemblée de Corse début 2022 « sur un calendrier concomitant à celui de la DSP Corse-Continent » pour une attribution à partir du second semestre 2022 et un début de service au 1er janvier 2023. « La dotation de continuité territoriale ne pourra, en aucun cas, être allouée à la mise en place de cette desserte régulière entre la Corse et la Sardaigne. Il faudra en conséquence mobiliser des crédits dédiés de la part de la CDC pour cette desserte ». Flora Mattei réaffirme, enfin, que « la concrétisation de cette dynamique méditerranéenne est notre priorité. L’ouverture de la Corse aux îles méditerranéennes est en accord avec nos principes fondamentaux. Cela passe par la consolidation d’une véritable qualité de service public s'articulant autour de la fiabilité, de la fréquence du trafic, de navires optimaux et d’une tarification adaptée ». L’objectif affiché est d’obtenir « un regain d’intérêt pour les ports secondaires, afin de dynamiser nos territoires et nos entreprises locales, et à terme d’amplifier l’implication de toutes les forces vives, les acteurs locaux qui souffrent en période hivernale d’un manque de développement économique. Et de fait, tous les échanges à construire avec nos plus proches voisins italiens, projets de coopération existants et à venir, se verront facilités et valorisés par cette mobilité entre la Corse et la Sardaigne ».



N.M.