Liaisons maritimes entre Corse et Sardaigne : le trafic a repris ce vendredi

La rédaction le Vendredi 13 Mars 2020 à 16:36

A cause d'un problème technique les liaisons maritimes entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura ont été interrompues pendants 2 jours.

Une panne technique d'un bateau Moby Line, seule compagnie, qui garantit les rotations en hiver, a paralysé, une fois de plus, le trafic entre la Corse et la Sardaigne.



Depuis ce vendredi matin, 13 mars, les rotations ont repris régulièrement mais nos confrères de "La Nuova Sardegna" rapportent que les passagers et les chauffeurs bloqués depuis 36 heures sur le quai sarde ont haussé le ton car cette interruption, en temps de Coronavirus, a engendré des conséquences importantes sur le plan économique mais aussi psychologique.

"On a été obligés de dormir dans nos voitures pendant deux nuits" raconte un voyageur.

Les dernières mesures de confinement italiennes ont poussé les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie à fermer leurs établissements. Seulement les supermarchés restent ouverts. Il a, donc, dû être difficiles pour les passagers bloqués en Italie, de vivre sur le quai pendant deux jours.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements