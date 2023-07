Levie : Quand le musée de l'Alta Rocca se transforme en salle obscure

L'auditorium du musée a été plongé dans l'obscurité pour offrir aux spectateurs une immersion totale dans l'univers captivant du film. À la fin de la projection, Jorge Macedo, membre de l'association Corsica-Catalunya et grand passionné de cinéma, a pris la parole pour partager ses précieuses analyses et éclairer le public sur les subtilités du film. Un débat animé a ainsi eu lieu, où les participants ont pu échanger leurs idées et leurs interrogations autour des thèmes abordés par le film. Les questionnements sur l'identité, la lutte de l'agriculture traditionnelle face à l'économie mondialisée, la notion de possession de la terre et même la prolifération des lapins ont émergé lors des discussions. Les spectateurs ont été ravis de pouvoir partager leurs réflexions et d'enrichir leur compréhension du film grâce aux éclairages apportés par Jorge Macedo.

Le cycle Catalunya du musée de l'Alta Rocca réserve encore bien des surprises. À l'automne, deux conférences captivantes seront proposées pour approfondir les connaissances sur l'art catalan et sur la Préhistoire de l'archipel des Baléares. Une occasion unique de découvrir ces aspects culturels fascinants et d'explorer davantage les liens entre la Corse et la Catalogne.