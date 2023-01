Les vœux des politiques corses pour 2023

L’année 2022 aura été éprouvante pour la Corse et pour beaucoup d’entre nous : les événements survenus après la mort d’Yvan Colonna, le processus d’autonomie lancé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin mais aussi et plus particulièrement, un quotidien difficile empli de tensions, de douleurs et de pressions, la crise énergétique, la crise alimentaire, la flambée des prix, la baisse du pouvoir d'achat, autant d’éléments peu rassurants qui nous invitent à rester unis et mobilisés en 2023 !



Mes premières pensées seront pour ceux qui souffrent de la maladie ou ont eu la tristesse de perdre un proche. Nous pouvons traverser chacune et chacun des périodes difficiles et nous en relever grâce à la solidarité et à l’entraide, des valeurs ancestrales que nous devons continuer à cultiver et à préserver ! Aux élus et aux agents des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, je veux leur faire part de notre entière disponibilité au sein de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse pour les aider, les représenter ou les informer.



Je tiens à saluer tous les agents des collectivités qui se mobilisent pour maintenir le lien avec la population de nos territoires notamment ruraux en accomplissant des missions de service public essentielles pour nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos aînés, nos entreprises, nos artisans et commerçants, nos associations… Je veux également saluer toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, s’impliquent et s’engagent pour assurer le lien intergénérationnel, les aides à domicile, les personnels du portage de repas, les professionnels de santé, les pompiers, les ambulanciers qui œuvrent au quotidien, dans des conditions rendues très compliquées par la crise sanitaire, pour apporter à nos aînés les services dont ils ont besoin, le réconfort et le lien social qui leur font tant de bien.



2023 devra être l’année de la concrétisation des projets et au sein de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse, nous serons aux côtés de l’Etat et de la Collectivité de Corse pour parvenir à résoudre des dossiers essentiels et cruciaux : la résolution, une fois pour toute, de la gestion des ordures ménagères, la réalisation d’un centre hospitalier universitaire, la réalisation d’antennes médicales sur l’ensemble des territoires ruraux de notre département, le maintien des services publics essentiels en milieu rural...



Enfin, en mon nom personnel et au nom de tous les élus qui m’entourent, j’adresse à tous les élus locaux et territoriaux, aux services de l'Etat et à tous nos compatriotes, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2023. Espérons que cette nouvelle année nous apporte davantage de sérénité et nous donne l’occasion de nous rencontrer pour partager des moments d’échange et de convivialité. Pace è Salute è fratellanza in grazia di Diu !