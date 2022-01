Les vœux des élus - Jean Zuccarelli

A l’aube de cette nouvelle année 2021, je voudrais tout d’abord vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, votre famille et vos proches.

2021 après 2020 a donc été une fois encore marquée par le COVID qui nous a tous collectivement éprouvés et fait de trop nombreuses victimes. Pourtant, et nous l’espérions, le vaccin a été mis au point en un temps record. Et aujourd’hui il est indispensable que chacun dispose du schéma vaccinal complet et que nous redoublions de vigilance dans les semaines décisives qui s’annoncent.





Le choix de la solidarité et du coûte que coûte a évité à ce jour que la crise sanitaire ne se double d’une crise économique et sociale majeure. Je forme le vœu que, malgré les mesures restrictives qui s’imposent, notre économie poursuive sa dynamique des derniers mois, et qu’au-delà puisse être renforcées l’industrie comme l’ensemble de nos filières stratégiques.

La situation inédite créée par la pandémie a conduit les états européens à renforcer leur collaboration et à innover notamment pour financer la relance à l’échelle de l’Union. Gageons que la Présidence Française qui débute apportera de nouvelles avancées car notre présent et notre avenir passe par la construction d’une Europe Forte.

Ce sera l’un des enjeux des échéances électorales de 2022. Dans ce grand débat démocratique qui s’ouvre, il nous faudra défendre notre modèle républicain et laïc, plus protecteur et solidaire, tout en s’engageant plus résolument encore dans la transition écologique et le développement durable.





L’effort national pour faire face à la crise doit être relayé par celui de nos collectivités au premier rang desquels la Collectivité de Corse nantie de toutes les compétences. Nous attendons qu’elle s’en saisisse pleinement, que l’exécutif prenne à bras le corps les grands dossiers toujours en attente tels que les déchets ou le projet de Grand Port de Bastia. Que sa demande d’une solution politique globale autour d’une autonomie de plein droit et d’exercice à laquelle nous nous opposerons ne soit encore le prétexte à l’immobilisme et la confrontation avec l’Etat.





Enfin per a nostra cità di Bastia, qui pâtit de tant de retards, et du déclassement du fait de cette collectivité unique, il est grand temps que la ville et la CAB se tournent vers l’action.

En 2022 nous serons donc à vos côtés pour défendre la vision d’une Corse généreuse, ambitieuse, et créative dans l’unité nationale.

Cari amichi, chi l’annu novu vi porti a felicità è a speranza.

Di core, vi dicu : Pace è salute per voi è tutti i vostri.