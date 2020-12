Les vœux des Bastiais : que 2021 soit placé sous le signe de la normalité et du bonheur

Pierre-Manuel Pescetti le Jeudi 31 Décembre 2020 à 15:12

Ouverture des lieux culturels, des bars et restaurants, santé pour tous, aide aux plus démunis et soutien du personnel soignant, les bastiais font preuve d’altruisme en cette fin d’année 2020 inédite en ayant une pensée pour celles et ceux qui ont souffert de la crise sanitaire. Optimistes et réalistes ils souhaitent qu’enfin, la roue tourne pour une année 2021 placée sous le signe de la normalité et du bonheur.