Les seniors di Lisula à l'honneur avec l'exposition éphémère " On me regarde, j'existe"

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées , La fabrique Citoyenne a voulu de façon originale mettre à l' honneur les seniors et de leur faire un clin d’œil.



Les personnes âgées ont été prises en photo dans la rue, ensuite les animatrices du centre social ont collé les regards imprimés dans certains endroits de la ville, nous pouvons trouver ces regards sur le parvis de la Mairie, sur la statue " la rêverie", sur la Marinella et au quai d’Orléans.



Cette exposition éphémère s’appelle " on me regarde, j'existe".



Ces regards dans la rue interpellent les gens, ils essayent de reconnaître les personnes,..



Un regard suffit pour faire passer une émotion et susciter une réflexion sur la place de nos aînés dans notre société.



Il aussi agréable de se promener dans la ville et de tomber par hasard sur une exposition culturelle.

Rappelons que "La Fabrique Citoyenne di Lisula" a été mise en place au mois de mai 2018 par le Centre d'Action Sociale de l'Ile-Rousse et que dans ce cadre de nombreuses activités sont proposées aux retraités et personnes âgées comme des séjours, ateliers, yoga, cours de couture.....;