Les sardes bloqués en Corse rapatriés depuis Propriano

Victoria Leonardi le Dimanche 22 Mars 2020 à 15:21

C'est le "Athara" un ferry de la compagnie Tirrenia qui est venu ce dimanche à Propriano récupérer environ 100 Sardes qui étaient bloqués en Corse depuis l'interruption des relations maritimes entre la Corse et la Sardaigne.



Depuis plusieurs semaines les liaisons entre les deux îles étaient particulièrement perturbées en raison notamment des incidents à répétition accumulés par les navires de la Moby Line. Ensuite, à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les rotations ont été interrompues et de nombreux ressortissants sardes se sont retrouvés "coincés" sur l'ile de beauté.

Souhaitant rentrer en Sardaigne, près des leur, pour y passer cette quarantaine, ils ont tout fait pour que les deux Régions trouvent un accord et procèdent au rapatriement.



Le bâtiment de la Tirrenia, flanqué des gendarmes maritimes, a donc accoste à Propriano vers 14 heures ce dimanche et suscité des interrogations dans le Valinco. En effet il s'agit d'un navire imposant - 214 mètres de long, 26 de large - qui peut transporter 2700 passagers et 820 voitures.



Le bateau Bastia de la compagnie Moby Line devait initialement prendre en charge une soixantaine de passagers à Bonifacio ce samedi, mais à cause d'une avarie cil n’a pu assurer la liaison.



