Les salariés RCFM en grève, s'inquiètent pour l'avenir de leur radio

C’est sous un ciel pluvieux qu’une trentaine de salariés de la radio RCFM s’est réunie devant les grilles de la préfecture de Bastia ce mardi 28 juin. Aujourd'hui la radio restera muette puisque j ournalistes, animateurs et techniciens du réseau F rance Bleu ont répond u à la grève nationale de Radio France et France TV pour dénoncer la suppression de la redevance audiovisuelle, ainsi, les baisses budgétaires qui en découleront. Les premières conséquences se font déjà ressentir au niveau local puisque la direction de RCFM a déjà indiqué la fin des contrats à durée déterminée. « C’est sur eux que nous nous appuyons pour partir en vacances, pour remplacer les congés maladie, sans soldes ou les temps partiels. Comment pouvons-nous continuer à produire le même contenu avec du personnel en moins ? », s’indigne Caroline Saglione , journaliste pour RCFM et représentante syndicale de la CFDT.



Avec des effectifs restreints, difficiles pour l es journalistes de s e rendre sur le terrain. « On essaie de s’organiser pour assurer notre mission de service public, on essaie de se démultiplier, mais parfois on culpabilise de ne pas arriver à tout faire. Quand on l’explique à la direction , on nous répond que nous ne sommes pas obligés de le faire. Cela sous-entend , supprimer des émissions », déplore Hélène Battini , journaliste salariée de RCFM . Faute de moyens , les programmes qui ne pourraient être assurés seraient remplacés par ceux du France Bleu national.



Avec environ 80 000 auditeurs quotidiens, RCFM est la première radio de l’île. C’est d’ailleurs l’une des seules du réseau France Bleu qui émet avec des programmes originaux de 6 heures du matin à 22 heures. Cette programmation, notamment celle en langue corse, est menacée par la nouvelle politique de la maison mère . « Nous sommes les seuls à proposer l’émission le Forum le matin qui est devenu une institution, mais celui-ci pourrait disparaître », a ssure Pierre-Louis Sard i représentant du SNJ .



Vers une fusion avec la télévision

Alors que l a matinal e de RCFM est diffusée depuis un an sur la chaîne locale France 3 Corse Via Stella et que de nombreuses radios du réseau France Bleu ont vu leur site internet regroupé avec celui de la chaîne régionale publique de la même localité, les syndicats corses craignent à long terme une fusion entre RCFM et Via Stella, ce qui mènerait à la disparition totale de la radio. Les emplois des 45 salariés de RCFM seraient donc menacés.