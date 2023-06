Les réserves communales de Haute-Corse unies contre le risque d’incendie

Accompagnées par le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), ces outils de prévention des risques majeurs, reposant sur le seul bénévolat et placés sous l’autorité directe des maires, devraient pouvoir déployer en cas de sollicitation, 264 réservistes, 13 véhicules légers de surveillance et première intervention, 10 camions porteurs d’eau destinés à l’autoprotection et au soutien des moyens de lutte. Ce sont donc 23 engins qui pourront venir en complément du dispositif préventif départemental déployé les jours à risques élevés.



Cette année, la microrégion du Nebbiu pourra compter sur la présence de la première réserve intercommunale de l’île, née de la volonté des maires d’Oletta et de Poggio-d’Oletta Jean-Pierre Leccia et Antoine Vincenti. Tous deux ont souhaité unir leurs forces vives, afin de bâtir une politique de prévention incluant entre autres le risque d’incendie en appui au SIS 2B. La nouvelle entité entend également appuyer les évènements majeurs, promouvoir le devoir de mémoire sans oublier le volet information, formation et sensibilisation des populations, comme l’a récemment souligné, Jean Canu, ancien capitaine des sapeurs-pompiers, nommé en qualité de responsable de la nouvelle entité. Illustration de cette volonté, une session de formation à la prévention et secours civique (PSC1) dispensée par des formateurs du SIS 2B, issus du centre de secours de Saint-Florent a récemment concerné les 30 réservistes masculins et féminins impliqués.



Partout ailleurs sur le territoire, les sapeurs-pompiers pourront compter sur des éléments des RCSC Lumiu, Curbara, Nesce, Speluncatu et Muru (Balagne), Barbaghju, Oletta-Poggiu d’Oletta (Nebbiu), Siscu, Santa-Maria-di-Lota, Brandu, Canari, Barrettali (Cap-Corse), Ascu (Centre-Corse), Chisà, Poggio-di-Nazza, Lugo-di-Nazza (Plaine Orientale). Cinq autres réserves sont toujours en attente de financements qui leur permettraient d’acquérir des véhicules et équipements de protection nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.



Durant la saison, les réserves communales, pourront bien évidemment compter sur l’écoute bienveillante du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, qui depuis toujours, démontre un réel intérêt pour les moyens communaux, considérés comme d’incontournables partenaires sur lesquels les autorités de sapeurs-pompiers savent pouvoir compter, et ce, dans le cadre d’une complémentarité dont tout le monde reconnait aujourd’hui l’importance comme ce fut le cas dernièrement lors de l’exercice de cohésion des RCSC Balagne à Lumiu.



Bien qu’agissant avec discrétion dans le sillage du SIS 2B avec lequel elle est conventionnée, l’association départementale « brigade de soutien et protection Martinelli » (BSPM) veillera également sur les réserves communales conformément à l’agrément départemental de sécurité civile qui vient de lui être renouvelé par le préfet de Haute-Corse.

Ce partenariat singulier contribue sans conteste à encourager l’engagement citoyen dont la direction et la gouvernance du SIS 2B ont depuis longtemps, fait une priorité dans l’intérêt des populations et territoires confrontés tous les étés à ce fléau.