Les professionnels Balanins du tourisme sont conviés à la réunion de l'ACHRPB ce Mercredi 25

Rédigé par La rédaction le Lundi 23 Septembre 2019 à 15:21

Les socio-professionnels de l'Hôtellerie, de la Restauration et Plagistes de Balagne sont conviés à la réunion de l'Association Collégiale de l'Hôtellerie, de la Restauration et des Plagistes de Balagne ( ACHRPB) qui se tiendra le Mercredi 25 septembre à 15 heures à l'Hôtel Régina à Calvi.

A cette occasion, le Syndicat souhaite la participation à ce débat de la Presse, invitée à poser les questions les plus pertinentes.

