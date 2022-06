Les prénoms les plus donnés en 2021 en Corse sont...

1 GHJULIA 2 ALBA 3 LIVIA 4 EMMA 5 ANNA 6 ANGHJULINA 7 LINA 8 LESIA 9 LUNA 10 LUCIA



1 ANDRIA 2 GABRIEL 3 LISANDRU 4 JOSEPH 5 BAPTISTE 6 SANTU 7 LUCA 8 ANGE 9 AMIR 10 RAPHAËL

Choisir le prénom de son enfant à naître est parfois difficile. Surtout en Corse où ce choix prend une dimension sociale et identitaire toute particulière. Si sur l'ile, comme dans le reste de la France, les prénoms suivent des modes : Lisandru, Livia, Santu et Lena ont toujours la côté selon les classements de l’Insee des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2021 dévoilés ce lundi 20 juin.Au niveau national Gabriel est en tête du palmarès chez les garçons pendant que Jade est à première place chez les filles alors qu'en Corse se sont Ghjulia et Andria qui se placent sur la première marche du podium.En 2021, on note une présence assez importante de prénoms "traditionnels" (comme Alba, Livia, Luca, Gabriel présents tous dans le top 10). Cependant, les prénoms plus courts sont mieux représentés dans le classement. En ce qui concerne les filles aucun de prénoms les plus donnés n'est un prénom composé et la plupart sont courts composés de quatre ou de cinq lettres :Chez les garçons après Andria, on retrouve Gabriel, suivi par Lisandru. Raphaël vient clore le podium.